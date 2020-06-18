Сразу 89 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

Врачи за сутки подтвердили 89 случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 1515 человек. Выздоровели 715 человек.

«Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, — прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. — Все заболевшие с клиническими симптомами госпитализированы. Проводится эпидемиологическое расследование: устанавливаются контакты инфицированных, дезинфицируются помещения. Кроме того продолжают выявляться заболевшие по установленным ранее очагам». По словам Деева, массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции.

Режим повышенной готовности был продлен в Томской области до 23 июня, однако он значительно смягчен. Разрешены прогулки в парках, занятия спортом на свежем воздухе. В регионе по-прежнему действует масочный режим, томичей обязывают носить средства индивидуальной защиты в транспорте, магазинах.





Индекс самоизоляции в Томске составляет 1,5-2 балла (чем выше индекс, тем лучше). При этом жители города обращают внимание, что количество штрафов на нарушение режима самоизоляции не выросло, соблюдение масочного режима также не проверяется. Ослабление контроля со стороны правоохранительных органов и властей многие связывают с проведением голосования по поправкам в Конституцию.





Всего в стране COVID-19 выявлен у свыше 560 тысяч человек. За весь период в России от коронавируса скончались 7 660 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 313 963 человек.





​ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.