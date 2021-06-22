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Главная Новости Сразу 56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки
Новости

Сразу 56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Сразу 56 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Такой суточный прирост заболевших зафиксирован в Томской области впервые с февраля.

Общее число заболевших в регионе составляет 33 679 человек.

Выздоровело за сутки четыре пациента (всего 31 975 человек).

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек. Накануне были свободны 196 из них. Вновь ковид-госпиталь открыли в третьей городской больнице. Действующими респираторными госпиталями остаются больница №3, МСЧ №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости коронавирусом в июне с еженедельным приростом в 20%. Прирост наблюдается и в других регионах СФО. В Красноярске, Новосибирске, Кемерове разворачивают дополнительные коронавирусные госпитали. Кемеровский оперштаб объявил о необходимости вакцинировать 60% работающих, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситауации. Кемеровское правительство пока не издавало указов об обязательной вакцинации.

До конца месяца в Томской области действует режим ограничений. В частности, запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках.

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