Сразу 56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

Сразу 56 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Такой суточный прирост заболевших зафиксирован в Томской области впервые с февраля.

Общее число заболевших в регионе составляет 33 679 человек.

Выздоровело за сутки четыре пациента (всего 31 975 человек).