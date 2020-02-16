Добрые новости
16 февраля,
2020
4
фото
Новости

«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Неизвестные в Омске нанесли на сугробе вдоль дороги накануне вечером, 15 февраля, надпись «Навальный», сообщили в местной группе «Аварийный Омск» во «Вконтакте» пользователи.

«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»
Фото: группа «Аварийный Омск» во «Вконтакте»

На следующий день утром коммунальщики сработали и убрали вместе с надписью сугроб. Сейчас в группе под постом об уборке омичи обсуждают, где еще можно воспользоваться этим приемом, чтобы очистить проблемные по вывозу снега места города. 

«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»
«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»
Фото: MilaAnosova / Twitter

Напомним, в феврале 2018 года в Томске прошел аналогичный флешмоб. В разных частях города на снегу появились надписи «Навальный». Имя оппозиционного политика написали у здания Кировского и областного судов, на Московском тракте, в сквере на Кирова, у Пивзавода и на улице Пушкина. Одну из надписей оперативно убрали томские коммунальные службы, при этом, они снесли указатель, рассказывающий о ближайшем отделении полиции. Убрать остальные надписи не получилось - проблема решилась сама, когда начался снегопад. Еще раньше это прием опробовали на практике в Москве.

«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»

ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.