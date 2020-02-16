«Сработало!»: В Омске коммунальщики срочно убрали сугроб с надписью «Навальный»

На следующий день утром коммунальщики сработали и убрали вместе с надписью сугроб. Сейчас в группе под постом об уборке омичи обсуждают, где еще можно воспользоваться этим приемом, чтобы очистить проблемные по вывозу снега места города.

Напомним, в феврале 2018 года в Томске прошел аналогичный флешмоб. В разных частях города на снегу появились надписи «Навальный». Имя оппозиционного политика написали у здания Кировского и областного судов, на Московском тракте, в сквере на Кирова, у Пивзавода и на улице Пушкина. Одну из надписей оперативно убрали томские коммунальные службы, при этом, они снесли указатель, рассказывающий о ближайшем отделении полиции. Убрать остальные надписи не получилось - проблема решилась сама, когда начался снегопад. Еще раньше это прием опробовали на практике в Москве.

