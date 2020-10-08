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08 октября,
2020
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Спустя два года после начала работ в микрорайоне Сосновый бор завершилась газификация

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске завершилась газификация мкр. Сосновый бор. Изначально планировалось, что работы закончатся к 2019 году, однако подрядчик сорвал сроки работ. 


Подрядчик «Томскгазспецмонтаж» проложил более 11 км сетей, установил 4 газорегуляторных шкафных пункта.


Для того чтобы газифицировать свои дома, жители указанных улиц мкр. Сосновый бор должны заключить договора с ООО «Газпром газораспределение Томск», оплатив техприсоединение. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией посещение клиентских центров компании возможно только по предварительной записи и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты. Запись ведется по телефону (3822) 90-20-25.

Спустя два года после начала работ в микрорайоне Сосновый бор завершилась газификация

Работы по газификации начались в 2018 году. При этом проект газификации поселка был готов еще в 2014 году. На проведение работ из областного и городского бюджетов было направлено 25 млн рублей. Планировалось, что возможность подключения к газовому снабжению в микрорайоне Сосновый бор получат 230 домов. Будут газифицированы такие улицы, как Алеутская, Асиновская, Венгерская, Одесская, 1-я, 2-я, 3-я Лесная, Садовая, пер. Дунайский, 1-й Алеутский, Ясный и др.

По условиям контракта газификация должна была завершиться до 24 декабря 2018 года, однако компания не уложилась в сроки. В администрации города неоднократно критиковали подрядчика. Были недовольны качеством работ и жители микрорайона.


«Проект не был привязан к местности, из-за этого было много согласований. Например, узкая улица — 3 метра — работы было невозможно проводить. Из-за этого ушли в зимний период, появились провалы. Жители сейчас возмущены, социальное напряжение. Обращаемся напрямую к подрядчику, просим его устранить провалы. На нервах людей играть не стоит, они терпят сейчас такие неудобства после дождей. Просто прокатитесь», — говорил председатель ТОС Александр Губарь. 

В результате подрядчик выплатил штрафы на сумму более миллиона рублей.


В настоящий момент жители микрорайонов и поселков Степановка, Березкино, Свечной, Киргизка, Богашево ждут газификации уже несколько лет. По словам мэра города, сейчас есть шесть или семь уже готовых проектов, работы по которым не могут начаться из-за отсутствия денег. 


«По моему мнению, несправедливо идет софинансирование, когда все муниципалитеты газифицируются по областному закону 5 % на 95 %, а город Томск 50 % на 50 %. Конечно, этих ресурсов нам не хватает, если бы нам позволили финансироваться, как все остальные муниципальные образования, мы бы смогли значительно ускорить газификацию всех районов», — говорил мэр Томска Иван Кляйн.


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