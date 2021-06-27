{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости «Справедливая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму от Томской области
Новости

«Справедливая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму от Томской области

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад
Автор:  spravedlivo.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» на съезде утвердила кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в сентябре. 

В федеральной части списка – председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели писатель Захар Прилепин и Геннадий Семигин, режиссёр Владимир Меньшов, сенатор Александр Бабаков. 

В региональную группу №31 (Кузбасс, Томская область, ХМАО- Югра) вошли Николай Новичков, Надежда Корнеева, Галина Немцева (Томск), Татьяна Протас, Михаил Сердюк, Владимир Пронин, Александр Ростовцев (Томск), Дмитрий Вовчик, Ксения Киселева (Томск).

По одномандатным округам № 181 - Александр Ростовцев, № 182 - Галина Немцева.

Ранее кандидатов на выборы в Госдуму утвердили в «Единой России», «ЛДПР» и «КПРФ».

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.