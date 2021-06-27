«Справедливая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму от Томской области

Партия «Справедливая Россия — За правду» на съезде утвердила кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в сентябре.

В федеральной части списка – председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели писатель Захар Прилепин и Геннадий Семигин, режиссёр Владимир Меньшов, сенатор Александр Бабаков.

В региональную группу №31 (Кузбасс, Томская область, ХМАО- Югра) вошли Николай Новичков, Надежда Корнеева, Галина Немцева (Томск), Татьяна Протас, Михаил Сердюк, Владимир Пронин, Александр Ростовцев (Томск), Дмитрий Вовчик, Ксения Киселева (Томск).

По одномандатным округам № 181 - Александр Ростовцев, № 182 - Галина Немцева.

Ранее кандидатов на выборы в Госдуму утвердили в «Единой России», «ЛДПР» и «КПРФ».