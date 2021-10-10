Спортсмены из Томска завоевали медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

В Омске прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященный памяти чемпиона Европы, победителя Кубка мира, мастера спорта СССР международного класса Тимержана Калимулина. За медали боролись 120 спортсменов со всей страны, в том числе восемь человек из Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Четверо из восьми томичей завоевали награды. Михаил Гейдт стал серебряным призером, а Иван Игнашин — бронзовым. Спортсменов к турниру подготовил Евгений Воропаев. Так, медали привезли воспитанники северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Юрий Клошко стал вторым в своей весовой категории, а Григорий Фадеев завоевал бронзу. Ребята тренируются у Вячеслава Лузина и Аркадия Бердникова.

«Это традиционный турнир, была серьезная конкуренция, но нашим спортсменам удалось подняться на пьедестал почета. Будем продолжать тренироваться, чтобы показывать еще лучшие результаты», — сказал исполнительный директор федерации спортивной борьбы Томской области Аркадий Бердников.