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Спортсмены из «Реактора» завоевали 23 медали на региональных соревнованиях по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

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В спортивном комплексе «Юность» состоялись региональные соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и мини-трампе. Всего в состязаниях приняли участие более 150 человек из спортивных школ и центров со всей Томской области. 28 спортсменов — воспитанники «Реактора».

Все участники соревнований по прыжкам на батуте выполняли по две комбинации. Спортсмены первого спортивного разряда — одну обязательную и одну произвольную, а юноши и девушки остальных разрядов — две обязательные комбинации. Воспитанники «Реактора» готовили программы с повышенным коэффициентом сложности. По итогу они завоевали 23 медали.

В соревнованиях по прыжкам на батуте золотые медали получили Роман Лязгин (в категории 2 юношеский разряд среди юношей 2009-2010 года рождения), Полина Понарина (2 юношеский разряд среди девушек 2013 г.р.), Кристина Линкевич (2 юношеский разряд среди девушек 2010-2011 г.р.), Альбина Мармыш (2 юношеский разряд среди девушек 2007-2009 г.р.), Злата Орехова (1 юношеский разряд среди девушек 2009-2010 г.р.), Артем Чагин (3 спортивный разряд среди юношей 2007-2010 г.р.) и Дарья Наледина (3 спортивный разряд среди девушек  2009-2010 г.р.).

Серебро завоевали Георгий Шейдель (2 юношеский разряд, 2013-2015 г.р.), Александр Костромин (2 юношеский разряд, 2011-2012 г.р.), Матвей Потехин (1 юношеский разряд, 2011-2014 г.р.), Кирилл Новиков (3 спортивный разряд, 2011-2013 г.р.), Вячеслав Клявдин (3 спортивный разряд, 2007-2010 г.р.), Алина Абдуллина (3 спортивный разряд, 2009-2010 г.р.) и Никита Дроздов (1 спортивный разряд, 2008-2009 г.р.). Никита также занял второе место в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке (в категории 3 спортивный разряд).

Бронзовые медали в прыжках на батуте получили Алиса Тунгусова (3 юношеский разряд, 2012-2009 г.р.), Никита Новиков (2 юношеский разряд, 2009-2010 г.р.), Екатерина Хотянович (2 юношеский разряд, 2007-2009 г.р.), Виктория Ситницкая (1 юношеский разряд, 2009-2010 г.р.), Илья Желнерович (1 юношеский разряд, 2008-2010 г.р.), Кирилл Мосунов (3 спортивный разряд, 2011-2013 г.р.), Даниил Алексеев (3 спортивный разряд, 2007-2010 г.р.), а также Макар Самолов и Кирилл Майков в категории 1 спортивный разряд среди юношей 2008-2009 года рождения.

Спортивный центр «Реактор» является членом томских Федерации спортивной гимнастики и Федерации по прыжкам на батуте. А воспитанники школы — выступают на соревнованиях разного уровня и имеют официально присвоенные разряды. Прием на тренировки происходит круглый год в зависимости от наличия мест в группах. Даже летом, по выходным и в праздничные дни.

Узнать больше о расписании и ценах на занятия спортивной гимнастикой!

Узнать больше о расписании и ценах на занятия в секции по прыжкам на батуте!

Подробнее о центре читать здесь.

Спортивный центр «Реактор»

улица 79 Гвардейской Дивизии, 15 

телефон филиала: +7 (3822) 200-746

Иркутский тракт, 15

телефон филиала: +7 (3822) 25-91-30

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