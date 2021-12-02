Спортсмены из «Реактора» завоевали 23 медали на региональных соревнованиях по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

В спортивном комплексе «Юность» состоялись региональные соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и мини-трампе. Всего в состязаниях приняли участие более 150 человек из спортивных школ и центров со всей Томской области. 28 спортсменов — воспитанники «Реактора» .

Все участники соревнований по прыжкам на батуте выполняли по две комбинации. Спортсмены первого спортивного разряда — одну обязательную и одну произвольную, а юноши и девушки остальных разрядов — две обязательные комбинации. Воспитанники «Реактора» готовили программы с повышенным коэффициентом сложности. По итогу они завоевали 23 медали.

В соревнованиях по прыжкам на батуте золотые медали получили Роман Лязгин (в категории 2 юношеский разряд среди юношей 2009-2010 года рождения), Полина Понарина (2 юношеский разряд среди девушек 2013 г.р.), Кристина Линкевич (2 юношеский разряд среди девушек 2010-2011 г.р.), Альбина Мармыш (2 юношеский разряд среди девушек 2007-2009 г.р.), Злата Орехова (1 юношеский разряд среди девушек 2009-2010 г.р.), Артем Чагин (3 спортивный разряд среди юношей 2007-2010 г.р.) и Дарья Наледина (3 спортивный разряд среди девушек 2009-2010 г.р.).