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18 января,
2020
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Спортсменка из Северска завоевала бронзу на Олимпийских играх в Швейцарии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Валерия Сорокалетова из Северска завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии, сообщает пресс-служба обладминистрации. В составе сборной России девушка участвовала в соревнованиях по конькобежному спорту.

Спортсменка из Северска завоевала бронзу на Олимпийских играх в Швейцарии
Фото: администрация Томской области

«Валерия начала заниматься конькобежным спортом с восьми лет, ее первым тренером была Лидия Таричко. Юношеская Олимпиада в Швейцарии стала для северчанки первым международным стартом. К играм она готовилась с начала летнего сезона и прошла отбор в сборную России», — рассказали в обладминистрации.

В индивидуальных состязаниях на 500 метров Валерия Сорокалетова финишировала на 14 месте, на дистанции 1500 метров стала десятой. Соревнования конькобежцев проходили на открытом стадионе в Санкт-Морице.


Валерия Сорокалетова учится в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва. Она работает инструктором в северской ДЮСШ «Янтарь». Следующими крупными стартами для Валерии станут первенство России в конце февраля и спартакиада учащихся России в начале марта.

Напомним, III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в швейцарском городе Лозанне. В соревнованиях участвуют 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет более чем из 70 стран мира. В составе сборной России выступят две спортсменки из Томской области.


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