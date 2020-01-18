Спортсменка из Северска завоевала бронзу на Олимпийских играх в Швейцарии

Валерия Сорокалетова из Северска завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии, сообщает пресс-служба обладминистрации. В составе сборной России девушка участвовала в соревнованиях по конькобежному спорту.

«Валерия начала заниматься конькобежным спортом с восьми лет, ее первым тренером была Лидия Таричко. Юношеская Олимпиада в Швейцарии стала для северчанки первым международным стартом. К играм она готовилась с начала летнего сезона и прошла отбор в сборную России», — рассказали в обладминистрации.

В индивидуальных состязаниях на 500 метров Валерия Сорокалетова финишировала на 14 месте, на дистанции 1500 метров стала десятой. Соревнования конькобежцев проходили на открытом стадионе в Санкт-Морице.





Валерия Сорокалетова учится в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва. Она работает инструктором в северской ДЮСШ «Янтарь». Следующими крупными стартами для Валерии станут первенство России в конце февраля и спартакиада учащихся России в начале марта.