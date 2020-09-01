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01 сентября,
2020
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Спортшколы Томска возобновили работу в очном формате

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Все 16 муниципальных детско-юношеских спортивных школ Томска возобновили работу с 1 сентября в очном формате, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее их деятельность приостановили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Спортшколы Томска возобновили работу в очном формате

Деятельность фитнес-центров и тренажерных залов возобновили в начале августа. Еще через две недели посещать спортивные залы и бассейны разрешили детям до 14 лет.


В мэрии отмечают, что тренировочный процесс будет организован в соответствии с требованиями по соблюдению санитарно-эпидемического режима.


В настоящее время продолжается набор детей в спортивные школы по 41 виду спорта. В течение сентября в спортшколах города пройдут дни открытых дверей, однако они будут организованы в онлайн-формате.


Со списком детско-юношеских спортивных школ Томска можно ознакомиться по ссылке.

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