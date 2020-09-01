Спортшколы Томска возобновили работу в очном формате

Все 16 муниципальных детско-юношеских спортивных школ Томска возобновили работу с 1 сентября в очном формате, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее их деятельность приостановили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Деятельность фитнес-центров и тренажерных залов возобновили в начале августа. Еще через две недели посещать спортивные залы и бассейны разрешили детям до 14 лет.





В мэрии отмечают, что тренировочный процесс будет организован в соответствии с требованиями по соблюдению санитарно-эпидемического режима.





В настоящее время продолжается набор детей в спортивные школы по 41 виду спорта. В течение сентября в спортшколах города пройдут дни открытых дверей, однако они будут организованы в онлайн-формате.





Со списком детско-юношеских спортивных школ Томска можно ознакомиться по ссылке.