Спортивные учреждения Томской области могут не пережить карантин — эксперт

Власти Томской области ждут снижения коэффициента распространения инфекции, чтобы разрешить работу фитнес-клубам и тренажерным залам. По оценкам, сейчас под угрозой закрытия находятся большая часть компаний, работающих в этой сфере. «Под угрозой банкротства и закрытия сейчас большая часть компаний, работающих в сфере спорта. Все владельцы, с которыми я разговаривал, говорили об этом. Я знаю, что уже закрылось три спортивных клуба. Возможно, таких заведений больше. Сколько переживут данную ситуацию, сложно представить», — рассказал ТВ2 учредитель сети спортивных клубов Power Club Александр Цин-Дэ-Шань.

Ранее Александр вместе с коллегами записал открытое обращение, в котором попросил губернатора разрешить деятельность тренажерных залов и фитнес-клубов. В обращении подчеркивалось, что в ряде регионов спортивные учреждения уже открылись.



«Мы получили и письменный ответ и личную встречу с замгубернатора. Нас заверили в том, что как только коэффициент распространения инфекции будет ниже 0,8 нас откроют», — рассказал Александр.



Он добавил, что сейчас местные власти разрабатывают новый перечень мер для поддержки отрасли.



«К сожалению, те меры поддержки, которые предлагают сегодня сложнореализуемы и малоэффективны. А относительно объема затрат — не покрывают даже малую часть. Текущие меры поддержки для сферы спорта и фитнеса, к сожалению, не спасают. В данный момент департамент физической культуры и спорта совместно с администрацией Томской области разрабатывают новые меры поддержки. Мы все надеемся, что они пройдут все этапы согласования и по-настоящему поддержат сферу физической культуры и здоровья в Томске», — подчеркнул Александр.