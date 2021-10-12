Спикером Государственной Думы вновь стал Вячеслав Володин

Председателем Госдумы восьмого созыва вновь стал Вячеслав Володин. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450.
Ранее кандидатуру Вячеслава Володина на этот пост поддержал Президент РФ Владимир Путин.
«Считаю правильным еще раз подчеркнуть, что популизм разрушителен, поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат. В октябре, буквально уже через несколько дней, Государственная Дума приступит к такой работе, комплексно будет рассмотрен вопрос принятия главного финансового закона нашей страны, бюджета, как раз тема, связанная с решением огромного количества проблем, вопросы сельского хозяйства, развития экономики, социальная сфера и многие, многие другие темы, безусловно, мы будем обсуждать. Это, еще раз хочу подчеркнуть, как раз наш труд, нацеленный на то, чтобы мы решали конкретные вопросы наших граждан», — сказал Володин после избрания.
Он подчеркнул, что нужно «работать над увеличением количества законов прямого действия».
«Для сравнения: в 2017 году доля принятых законов прямого действия была 53,9 процента. А уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5 процента», — отметил он.
Добавим, что Вячеслав Володин был председателем Госдумы седьмого созыва. Под его руководством принят ряд непопулярных и репрессивных законов. Речь идет, в том числе, о повышении пенсионного возраста и НДС, «обнулении» президентских сроков, поправках в закон об иноагентах, экстремистских организациях и ограничении избирательных прав за участие в них.