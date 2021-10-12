Спикером Государственной Думы вновь стал Вячеслав Володин

«Считаю правильным еще раз подчеркнуть, что популизм разрушителен, поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат. В октябре, буквально уже через несколько дней, Государственная Дума приступит к такой работе, комплексно будет рассмотрен вопрос принятия главного финансового закона нашей страны, бюджета, как раз тема, связанная с решением огромного количества проблем, вопросы сельского хозяйства, развития экономики, социальная сфера и многие, многие другие темы, безусловно, мы будем обсуждать. Это, еще раз хочу подчеркнуть, как раз наш труд, нацеленный на то, чтобы мы решали конкретные вопросы наших граждан», — сказал Володин после избрания.

Он подчеркнул, что нужно «работать над увеличением количества законов прямого действия».

«Для сравнения: в 2017 году доля принятых законов прямого действия была 53,9 процента. А уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5 процента», — отметил он.

Добавим, что Вячеслав Володин был председателем Госдумы седьмого созыва. Под его руководством принят ряд непопулярных и репрессивных законов. Речь идет, в том числе, о повышении пенсионного возраста и НДС, «обнулении» президентских сроков, поправках в закон об иноагентах, экстремистских организациях и ограничении избирательных прав за участие в них.