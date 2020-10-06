Спикером думы Томска стал Чингис Акатаев. За него проголосовали 20 депутатов. Представитель оппозиции, координатор штаба Навального Ксения Фадеева набрала 15 голосов. За кандидата от ЛДПР Юрия Ворошилина проголосовали два человека. Кандидата от партии «Яблока» Василия Еремина не поддержал никто.
«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить тех, кто отдал голоса за мою кандидатуру. И тех, кто от этого воздержался. Город представляет собой единый механизм, в котором ежесекундно каждый житель сталкивается с палитрой проблем. И наша задача сделать его жизнь лучше, исходя из тех возможностей, которые у нас есть», — сказал Чингис Акатаев после избрания.
Он отметил, что его мечта, чтобы через пять лет все 37 депутатов «могли сказать, что они сделали все, что могли».
Добавим, в VII созыве городской Думы у «Единой России» нет однозначного большинства. Партии власти принадлежат 11 мест. КПРФ — 8 депутатов, самовыдвиженцы — 7, «Справедливая Россия» — 3, партия «Яблоко» — 3, «Новые люди» — 2, ЛДПР — 2, «Партия Роста» — 1. По информации депутата Госдумы Алексея Диденко, кандидатуру Чингиса Акатаева на посту спикера поддержали три депутата от КПРФ, при том, что руководитель фракции в городской думы Андрей Петров отметил, что партия не будет поддерживать представителя от партии власти.
Согласно данным Алексея Диденко за Чингиса Акатаева проголосовали:
ЕдРо - 10
Самокиш (Едро, дистант) - 1
Новые люди - 2
Справедливая Россия - 3
Партия роста - 1
КПРФ - 3
Чингис Акатаев родился 29 июля 1966 года в Талды-Курганской области Казахской ССР. В 1983 году с золотой медалью окончил школу и поступил на экономический факультет Томского госуниверситета, который также окончил с отличием по специальности «Политическая экономия».
Защитил кандидатскую диссертацию по экономике и финансам, работал в лаборатории экономических исследований при ТГУ.
С 1990 работал в банковской системе Томской области. Начал с должности начальника отдела. В 1998 году стал главой томского филиала «Росбанка», а позже вице-президентом ОАО «Московский банк реконструкции и развития».
Депутат третьего, четвертого и пятого созывов Законодательной думы Томской области.
С 2012 по 2017 годы – заместитель губернатора Томской области по социальной политике.
О том, как проходило выдвижение кандидатов, читайте здесь.
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