Спикером думы Томска стал Чингис Акатаев. За него проголосовали 20 депутатов. Представитель оппозиции, координатор штаба Навального Ксения Фадеева набрала 15 голосов. За кандидата от ЛДПР Юрия Ворошилина проголосовали два человека. Кандидата от партии «Яблока» Василия Еремина не поддержал никто.

«В первую очередь, я бы хотел поблагодарить тех, кто отдал голоса за мою кандидатуру. И тех, кто от этого воздержался. Город представляет собой единый механизм, в котором ежесекундно каждый житель сталкивается с палитрой проблем. И наша задача сделать его жизнь лучше, исходя из тех возможностей, которые у нас есть», — сказал Чингис Акатаев после избрания.





Он отметил, что его мечта, чтобы через пять лет все 37 депутатов «могли сказать, что они сделали все, что могли».