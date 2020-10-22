Спикер Совфеда: «Норникель» бесплатно арендовал Норильск, и город превратился в трущобы»

Валентина Матвиенко отметила, что когда-то Норильск был «городом-садом», но теперь превратился в «трущобы». По мнению спикера, все эти годы «Норникель» «бесплатно арендовал Норильск», а губернатор и правительство Красноярского края не имеют на город влияния.

«Мэр — свой карманный, депутаты — все свои карманные. Бюджет Норильска немалый, кстати. По-моему, 18 млрд рублей бюджет Норильска, а управляли ими опять люди «Норникеля». Так вот за это надо с них спросить», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Спикер призвала сенатора от Красноярского края Андрея Клишаса не защищать «Норникель», называя компанию социально ответственной и отметила, что с 1996 года в Норильске не построили ни одной школы, хотя для компании «построить школу — это чашка кофе».



«Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами! Боятся из списков «Форбс» вылететь?. Не вылетят и даже не подвинутся ниже, — сказала Матвиенко. — Я не призываю к совести, совести нет, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться».







Валентина Матвиенко также отметила, что в течение года Ростехнадзор дал «Норникелю» почти две тысячи предписаний за нарушения. Но компания на предписания не реагировала и произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, заявила спикер.



По ее словам, «Норникель» не занимается модернизацией производства, хотя деньги на это выделяются, и «цеха стоят брошенные, как будто вчера война закончилась». Матвиенко считает, что компании нужно дать год на снос ненужных цехов и приведение в порядок инфраструктуры Норильска.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет. В данный момент Росприроднадзор судится с «Норникелем» по поводу суммы ущерба. Предприятие считает сумму в 148 млрд рублей завышенной и предлагает заплатить в семь раз меньше — 21, 4 млрд рублей.



В июне журналисты «Новой Газеты» и активисты «Greenpeace» побывали в местах разлива топлива и в самом Норильске. Участники экспедиции сравнили город с «северной Чечней», назвали его вотчиной Владимира Потанина и «городом страха».



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