Спикер попросил создать концепцию застройки, чтобы сделать жилье в Томске более доступным

«Не нужно быть большим специалистом, чтобы увидеть рост стоимости квадратного метра и в новостройках, и на вторичном рынке жилья, хотя мы, безусловно, опираемся на оценки профессионалов в отрасли. Так, например, по итогам 2020 года спрос на новостройки в Томске вырос на 9%. При этом по итогам 4-го квартала 2020 года в Томске уровень предложений снизился на 44%. Отсюда рост средней цены первичной недвижимости в Томске на 22% к концу 2020 года, по сравнению с 4 кварталом 2019 года», — сказал Акатаев, выступая на Думе.

Спикер подчеркнул, что сдержать рост цен на недвижимость может только увеличение объема.





«Томску нужен земельный ресурс и снижение издержек застройщиков. Это и формирование земельного банка, о котором я уже говорил на прошлом собрании, и разработка механизмов снижения затрат на технические присоединения к коммуникациям, и их альтернатива, чтобы застройщик сам мог выбрать, например, способ отопления – газовую котельную, централизованное отопление или другие источники. А также пресловутый вопрос о коэффициенте парковочных мест», — сказал спикер.





Говоря о программе развития застроенных территорий, Акатаев отметил, что инструменты использования программы непонятны до сих пор.





«Мы все привыкли говорить, что Томск – умный город. Но, мы все помним Грибоедова, очень часто бывает горе от ума. Мы не используем те ресурсы, которые у нас есть, при этом создаем сложности там, где нужны простые и понятные правила игры. Пытаемся использовать «пинцетные» решения там, где нужно выстроить систему. Моя мысль простая: если власть ничего не может сделать или если может и не делает, у людей возникает вопрос – зачем такая власть нужна? Задача муниципальной власти – создавать максимально простые и понятные правила и привлекать новых инвесторов и застройщиков, чтобы не было монополизации этого рынка, в чем часто и небезосновательно упрекают Томск. Не надо слушать стенания застройщиков о том, что негде строить, об их трудностях. В убыток себе никто не работает. Мы должны создавать равные и прозрачные условия для всех», — резюмировал Акатаев.