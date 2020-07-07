Спикер гордумы Томска: Нужно создать единую карту состояния дорог, раскопок и ЖКХ

Спикер городской Думы Сергей Панов в ходе очередного собрания отметил, что в Томске нужно создать единую интерактивную карту, на которой жители города могли бы узнать информацию о раскопках, сроках отключения ЖКХ, расписание вывоза мусора.

«Изобретать заново колесо не надо. Таким путем пошли многие российские регионы. К примеру, наши коллеги из Санкт-Петербурга создали портал, где можно направить сообщения о проблемах, связанных с ЖКХ и благоустройством города, состоянием дорог и тротуаров, получить дополнительную информацию об аварийных и плановых отключениях коммунальных ресурсов. Важно, что всем сообщениям от граждан придается статус обращений, потому они рассматриваются в обязательном порядке и в строго установленные сроки. Похожий по смысловой наполненности сервис есть в столице, над подобным работают и в Сочи, в других городах страны. Томск, который славится своими наработками в области IT-технологий, пока отстает, и это неправильно», — подчеркнул Сергей Панов в ходе выступления.





Сергей Панов отметил, что сейчас каналы связи с потребителями создают отдельные коммунальные предприятия. Например, САХ запустил онлайн-сервис «Экологический контроль», куда все желающие могут пожаловаться на свалки. Для этого необходимо сообщить по ватсап адрес и прислать фотографию.





«Уверен, в городе должен быть один подобный сервис, и он должен быть муниципальным, что обеспечит его объективность и беспристрастность, защитит пользователей от рекламы и иной ненужной информации. Интерактивная карта, с разными слоями, наподобие Градостроительного атласа Томска, должна объединять информацию, касающуюся жизни Томска: графики, схемы движения и нахождение в реальном времени маршрутов общественного транспорта, отчеты и планы по вывозу мусора, в том числе и крупногабаритного, сроки ремонта и аварийного отключения коммунальных сетей, перекрытия движения транспорта в связи с ремонтом дорог», — отметил спикер городской Думы.





Он предложил рассмотреть вопрос о создании такого сервиса на комитете городского хозяйства и привлечь к обсуждению сотрудников мэрии и специалистов в области цифровизации.