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Собрание гордумы переносится: Спикер Чингис Акатаев заболел COVID-19

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Очередное собрание Думы города Томска переносится с 1 марта на 9-е в связи с тем, что спикер Чингис Акатаев заболел COVID-19, также болеют его заместитель Андрей Петров и сотрудники технического отдела

Какие бы ни принимались меры безопасности, к сожалению, 100 % гарантию не даст никто. В конце лета довольно тяжело переболел ковидом. Был уверен, что со мной такого больше не повторится. Однако, как оказалось, это не так. Старался соблюдать все противоэпидемиологические правила, но результат сданного теста показал, что где-то в защите была брешь. Тест оказался положительным. Второй раз за полгода, придется еще раз пройти этот путь. Уважаемые томичи, берегите себя! Не забывайте, коварная болезнь пока не спит, - написал Чингис Акатаев в своем телеграм-канале.

Повестка очередного собрания остается прежней — депутаты внесут корректировки в бюджет на 2022 год, выберут нового председателя комитета по бюджету и утвердят план приватизации городского имущества. Всего депутаты собираются обсудить 22 вопроса.

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