Собрание гордумы переносится: Спикер Чингис Акатаев заболел COVID-19

Какие бы ни принимались меры безопасности, к сожалению, 100 % гарантию не даст никто. В конце лета довольно тяжело переболел ковидом. Был уверен, что со мной такого больше не повторится. Однако, как оказалось, это не так. Старался соблюдать все противоэпидемиологические правила, но результат сданного теста показал, что где-то в защите была брешь. Тест оказался положительным. Второй раз за полгода, придется еще раз пройти этот путь. Уважаемые томичи, берегите себя! Не забывайте, коварная болезнь пока не спит, - написал Чингис Акатаев в своем телеграм-канале.