Спикер гордумы: «Результаты публичных слушаний являются необъективными»

События по поводу внесения изменений в зону О-4 – территории в районе Академгородка, прилегающей к ОЭЗ и кладбищу Бактин, продолжают развиваться. По этому поводу уже публично высказались несколько городских депутатов, а сегодня спикер Думы города Томска Сергей Панов решил ответить на направленное к нему обращение томичей , в котором указывается на ряд нарушений этического характера при проведении слушаний.

Да, все мы понимаем, что часто публичные слушания носят состязательный характер, и застройщики имеют право отстаивать свои коммерческие интересы, — прокомментировал ситуацию ТВ2 по телефону Сергей Панов. — Также закон в ряде случаев не запрещает принимать участие в подобном обсуждении людям, проживающим не только в данном районе, но и любым жителям города. Однако этическую сторону вопроса также необходимо учитывать. По заявлениям томичей, в этот раз на слушания предприятие, коммерчески заинтересованное в определенном результате, организовало массовую доставку своих работников. Причем сотрудники даже не скрывали лейблы на спецодежде. Да, развивать строительную отрасль в Томске необходимо, это залог успешного движения вперед всего города. Но компаниям при этом стоит более корректно подходить к процедуре, проводить предварительную разъяснительную работу с местными жителями.

Сергей Панов считает, что в данном конкретном случае результаты публичных слушаний являются необъективными. Также он считает разумной позицию горожан, что депутат не должен участвовать в голосовании при обсуждении вопросов, затрагивающих его коммерческие интересы.

Напомним, Томская домостроительная компания обратилась в мэрию с просьбой изменить правила землепользования на участке, прилегающем к ОЭЗ, для возможной многоэтажной застройки. Общая площадь участка – 200 гектаров, 35 из них ТДСК купила год назад. Администрацией Советского района были организованы публичные слушания по поводу изменения зоны О-4, на которых 344 человека проголосовали ПРОТИВ, 18 человек — ЗА, 2 воздержались. На этих публичных слушаниях выяснилось, что голосовать можно не только очно, но и заочно.





Затем в пятницу вечером мэрия опубликовала документ, в котором говорится, что всего в публичных слушаниях приняли участие 1402 человека. В пользу многоэтажной застройки проголосовало 865 человек, а это значит, что победу одержал собственник территории, компания ТДСК. О механизме сбора подписей застройщиком мы рассказывали ранее.