Спикер Гордумы предложил реформировать ТТУ и добавить в парк автобусы

«В июле мы с коллегами, депутатами Андреем Петровым и Андреем Федченко встретились с коллективом ТТУ, чтобы составить целостную картину об организации, а не только со слов руководства и из документов. Сказать, что впечатление о состоянии предприятия и состоянии коллектива не самое радостное – ничего не сказать. Проблемы копились и не решались годами. Или, если проводить строительную аналогию, решались путем «косметического ремонта» там, где необходим капитальный ремонт несущих конструкций», - сказал Чингис Акатаев.

Спикер городской Думы Чингис Акатаев на собрании парламента заявил, что муниципальное Трамвайно-тролейбусное управление находится в неприемлемом состоянии, а в городском бюджете никогда не будет тех средств, что нужны для приведения состояния предприятия в норму. Поэтому он предлагает реформировать ТТУ, пересмотреть маршрутную сеть, систему финансирования и добавить в парк автобусы.

Он считает, что сейчас для решения проблем предприятия нужны радикальные меры. В августе представители ТТУ выступят на площадке Гордумы с проектом развития предприятия. Но независимо от этого спикер предложил рассмотреть вариант комплексного развития пассажирского транспорта в Томске, для этого он предлагает переформатировать само предприятие, провести апгрейд подвижного состава, пересмотреть маршрутную сеть города и источники финансирования.



«Что имеется в виду под переформатированием предприятия? Превращение ТТУ не в бедного родственника маршрутного рынка, который делает то, за что не берутся другие участники рынка, а в полноценного и сильного игрока, который будет составлять достойную конкуренцию. Предприятие должно играть ведущую роль в перевозках, при этом никак не ущемляя частный бизнес. О пересмотре или отмене контрактов частных перевозчиков никто речи не ведет. <...> Предлагаю уйти от использования только электротранспорта, который безусловно должен остаться. Во всяком случае, трамвай. И не просто остаться, а полноценно развиваться. Это самый скоростной и экологичный транспорт. Троллейбусы же, как вид транспорта, рано или поздно уйдут в прошлое, их заменят электробусы. Технологии электробусов сильно изменились за 10 лет. Это такой же неизбежный процесс, как смена времен года. Добавить к подвижному составу автобусы, для сохранения экологического баланса – это могут быть автобусы на газомоторном топливе, и создать предприятие, которое будет оказывать весь спектр услуг по перевозке пассажиров», - сказал спикер.

Еще одна важная часть реформы, по словам спикера, переход на брутто-контракты. Он предполагает, что прибыль перевозчиков будет зависеть не от числа перевезенных пассажиров, а от параметров оказания услуги (график работы, количества автобусов на линии, пройденного расстояния и так далее). Также оптимизация нужна и в самом предприятии. Она, по мысли Чингиса Акатаева, не предполагает сокращений, но должна оптимизировать бизнес-процессы, неиспользуемых мощностей и территорий, пересмотр обязанностей работников, переобучение и повышение зарплат.

«Также можно обсудить вариант переноса трамвайного депо, находящееся на проспекте Комсомольский и улице Енисейской, в другое место, например, на улицу Б. Подгорная, которая таким образом может получить стимул к развитию. Уверен, что и на высвободившуюся муниципальную территорию, которая имеет высокую рыночную стоимость и неэффективно используется, в короткие сроки найдутся инвесторы. Полученные деньги можно использовать для переноса мощностей и строительства административно-хозяйственного корпуса и боксов для хранения и ремонта техники. Для этого не нужно будет прокладывать дополнительные рельсы и тянуть дополнительные линии», - говорит Акатаев.

Также спикер отметил, что в Томске есть разработанная пермской компанией «Радар» схема движения маршрутного транспорта, которую так и не ввели в действие.

«Что касается маршрутной сети. Я уже сказал выше, что реорганизация ТТУ и изменение маршрутной сети не должно касаться частных перевозчиков. Люди заключили контракты, честно работают и никаких изменений для них быть не должно. Но контракты для большинства перевозчиков, напомню, заканчиваются 31 декабря 2023 года. <...> Ее актуализация (транспортной схемы, разработанной «Радаром» - прим. ред) не займет много времени, но запуск для обновленного ТТУ этой маршрутной схемы может создать альтернативу для пассажиров и составить конкуренцию для перевозчиков в 2024 году», - отметил Акатаев.

Чингис Акатаев считает, что у проекта может быть несколько источников финансирования, среди которых субсидии из городского бюджета, средства сэкономленные за счет оптимизации и участие в национальных проектах.

«Теперь что касается извечного вопроса: где деньги на все это? Здесь есть несколько источников. Во-первых, это муниципальный бюджет, который и так ежегодно субсидирует ТТУ на сумму около 300 млн рублей. Во-вторых, это деньги после оптимизации мощностей и избыточных территорий. В-третьих, участие в национальных проектах. Это не просто возможно – это необходимо делать! Другие регионы получают и деньги, и новый транспорт, Томск же нигде не участвует. Разве у нас в городе все в порядке, нам деньги не нужны? Также призываю администрации Томской области и Томского района присоединиться в качестве соучредителей нового предприятия. В этом будут заинтересованы все: и власти, и томичи, и жители Томского района, которые ездят в областной центр на работу, учебу и фактически являются полноценными томичами», - объяснил он.

Спикер предложил обсудить вопрос на заседании комиссии по дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения, которое запланировано на октябрь.

Читайте также:

Убрать кондукторов, купить автобусы. Что предлагает мэрия для развития ТТУ