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30 ноября,
2020
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Спикер гордумы предложил назвать улицу Томска в честь Егора Лигачева

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Председатель городской Думы Чингис Акатаев предложил назвать одну из улиц Томска в честь Егора Лигачева, который 17 лет руководил областью.


«Есть люди, по которым не стыдно всегда проявлять определенную инициативу. Не знаю, как это воспримет Егор Кузьмич, но я предлагаю вернуться к вопросу о переименовании одной из улиц Томска в улицу имени Егора Кузьмича Лигачева. Он это заслужил», — сказал Чингис Акатаев журналистам на пресс-конференции.


По мнению спикера Думы, томичи поддержат такую инициативу.

29 ноября Егору Лигачеву исполнилось 100 лет. Егор Кузьмич более 17 лет, с 1965-го по 1983-й год, возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского областного комитета КПСС, а в 1999-м томичи избрали его депутатом Государственной Думы России по одномандатному округу.


Добавим, что ранее Егор Лигачев отказался от присвоения своего имени томскому аэропорту.


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