Спикер гордумы попросил Счетную палату проверить покупку техники для САХа

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев попросил Счетную палату провести проверку по факту закупки мэрией техники для «Спецавтохозяйства», которая произошла в обход решения городских депутатов. Также он настаивает на проведении служебной проверки в мэрии.

Напомним, мэрия Томска заложила в бюджете Томска 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». Для САХа планировалось купить мусоровозы и уплотнители за 30 млн рублей. Во время обсуждения бюджета депутаты городской Думы выступили против покупки техники. Они отметили, что САХ — коммерческая структура, а в Томской области должны принять новую территориальную схему, из-за чего не ясно, останется «Спецавтохозяйство» региональным оператором или нет. В январе стало известно, что закупка техники была произведена. В администрации города объяснили, что конкурс на поставку техники был объявлен еще до принятия бюджета, при прежнем начальнике отдела департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергее Аушеве.

«Теперь мэрия ссылается на 44-ФЗ, который обязывает их произвести оплату по контракту. Как говорил в свое время Владимир Ильич Ленин: «Формально правильно, а по сути издевательство». Мы неоднократно говорили, что нас очень беспокоит судьба УМП «Спецавтохозяйство» в свете изменения зонирования и предполагаемого захода нового оператора. Что будет с этой новой техникой, если услуги предприятия не понадобятся? Она станет недвижимым имуществом? Возникает вопрос о целесообразности такой спешной закупки. Прошу Счетную палату провести проверку и разобраться в этой ситуации», — отметил спикер Думы Чингис Акатаев.





Он подчеркнул, что «если мэрия не понимает язык переговоров, Дума готова продемонстрировать силу».



«Исполнительный орган власти – это орган власти, исполняющий решения! Те, кто в мэрии этого не понимают, не должны там работать. Считаю, что Михаил Аркадьевич Ратнер как исполняющий обязанности мэра должен объясниться по ситуации. Что это – халатность? Преступный умысел? Несогласованность между подразделениями? В связи с выявленными фактами предлагаю исполняющему обязанности мэра провести служебную проверку и, если это потребуется, сделать организационные и кадровые выводы. Считаю, это в интересах и администрации, и Думы, и всех томичей», — продолжил Чингис Акатаев.





Также он предложил, чтобы администрация города заблаговременно информировала Думу о проведении процедур по заключению муниципальных контрактов на бюджетные инвестиции, проведение работ по капремонту и приобретение специализированной техники, средства на исполнение и оплату которых утверждены в плановом периоде.





Добавим, что тему «мусорной реформы» затронул и другой депутат, Андрей Петров. В своем выступлении он отметил, что если САХ уйдет с мусорного рынка, то порядка 300 человек могут остаться без работы.





«На вопрос «Что будет с предприятием?» областная власть конкретного ответа не дает, мы слышим только общие слова о том, что «все будет хорошо». Хочу напомнить, что САХ – это коллектив из 309 человек. Кто может дать гарантии, что они не будут выкинуты на улицу? Ситуация на рынке труда сегодня критическая, работу найти очень трудно, а мы рискуем выбросить на переполненный рынок труда сразу сотни человек. Большая часть работающих в САХ – это люди среднего возраста, с детьми, с ипотеками. Сокращение коллектива может вызвать локальный социальный взрыв. За то время, пока САХ выполнял обязанности регионального оператора, у томичей накопилось много обоснованных претензий к работе предприятия. Но вину за недоработки совершенно точно нельзя возлагать на рядовых сотрудников – водителей, механиков, диспетчеров. Вопросы надо адресовать руководству», — подчеркнул Петров.





В ходе собрания депутаты согласуют текст обращения в облдуму, посвященный ситуации на мусорном рынке города.





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