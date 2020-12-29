Спикер гордумы о деле Кляйна: «Чисто по-человечески можно было обойтись и без принудительного содержания»

Моя личная точка зрения: я сомневаюсь, что найдутся 13 депутатов (для того чтобы инициировать вопрос отставки — прим. ред.), а если найдутся, то вопрос (об отстранении мэра — прим. ред.) будет рассматриваться на ближайшем собрании — 2 февраля, где для принятия решения необходимо 25 голосов. Я, честно говоря, сомневаюсь, что столько голосов наберется», —сказал Чингис Акатаев.

Дело в том, что для начала процедуры отставки главы города со стороны Думы, согласно ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ (удаление главы муниципального образования в отставку), требуется инициатива не менее чем от 13 депутатов. Если такое число наберется, только потом вопрос об отрешении может быть вынесен на рассмотрение Думой. Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее 25 депутатов.

Не будет, по мнению Чингиса Акатаева, и отрешения арестованного мэра Томска от должности и в феврале, на основании того, что глава города не исполняет свои обязанности три и более месяцев. По крайней мере юристы гордумы считают, что нахождение в СИЗО — это объективная причина, по которой Иван Кляйн не может исполнить свои обязанности.

На вопрос правомерно ли содержание в СИЗО градоначальника, а не под домашним арестом, спикер ответил, что не любит комментировать действия силовых структур.

Но чисто по-человечески можно было обойтись и без принудительного содержания, — отметил Чингис Акатаева.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



Кировский суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Согласно уставу города Томска, досрочно прекратить полномочия мэра можно в нескольких случаях. Это смерть, уход в отставку, правовой акт губернатора Томской области, признание судом мэра недееспособным или безвестно отсутствующим. Также досрочно полномочия мэра прекращаются, если в силу вступает обвинительный приговор суда, если он уезжает из страны или лишается российского гражданства, если его отзывают избиратели.





Голосование по отзыву мэра проводится по инициативе населения. Основанием могут служить только его противоправные решения в случае их подтверждения в судебном порядке. Мэр считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в городе.





Кроме того, полномочия мэра в Томске могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента. Это несоблюдение мэром, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами.





В уставе также сообщается, что мэр может подать в отставку по собственному желанию. Тогда его полномочия тоже будут прекращены досрочно. Для этого мэр должен направить соответствующее заявление председателю Думы Томска — лично или нотариально заверенное. В течение двух дней с момента получения заявления гордума должна уведомить об этом избирательную комиссию.





При досрочном прекращении полномочий мэра нового градоначальника должны избрать в течение шести месяцев. В настоящее время обязанности мэра Томска исполняет его заместитель Михаил Ратнер.





Мнение по другим вопросам городской политики можно посмотреть в записи прямой трансляции пресс-конференции Чингиса Акатаева.