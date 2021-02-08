Спикер Думы Томска поможет найти льготные лекарства для девочки с эпилепсией
3 февраля 2021 года Ирина Метла пожаловалась Василию Шипилову в телеграм-канале «Милый Томск имени Козловской» на Департамент здравоохранения, что тот уже полгода не может обеспечить льготными лекарствами ее дочь.
«Я бы хотела предать огласке наш частный случай борьбы за своевременное льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида, — пишет Ирина. — Моей дочери 14 лет, у нее ДЦП и эпилепсия. Уже почти год я пытаюсь получить от Департамента Здравоохранения Томской области препарат для лечения эпилепсии - фризиум. Кировский суд Томска в октябре 2020 вынес решение обязать Департамент здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом».
Департамент с решением суда не согласился и льготным препаратом дочь Ирины не обеспечил до сих пор. Ирина попросила помощи журналистов, почему она не может получить то, что ей положено. «Почему такой вопиющий бардак в сфере льготного лекарственного обеспечения? Я не понимаю, почему я должна отстаивать конституционное право ребенка в суде?» — задается вопросом Ирина.
Кроме того, с декабря 2020 года Ирина не может получить другой льготный препарат для лечения эпилепсии «Файкомпа», которым были регулярно обеспечены весь прошлый год. Этот препарат маме приходится покупать теперь за собственный счет - прерывать прием лекарства нельзя.
Пока журналисты писали запросы в Департамент здравоохранения на помощь Ирине пришел спикер Думы города Томска Чингис Акатаев. Как бывший заместитель губернатора по социальным вопросам он сумел связаться с облздравом быстрее, чем журналисты.
«Полномочия в сфере здравоохранения уже давно – не на муниципальном уровне. Но благодаря накопленным связям у меня есть возможности получить информацию напрямую из облздрава. У чиновников – своя правда. Для многих льготников из-за непроработанности 44-ФЗ лекарства приходится приобретать «в ручном режиме» - заключая договор на поставку под каждого конкретного нуждающегося», — пишет Акатаев в своем телеграм-канале.
Проблема еще и в сумме, выделяемой государством на закупку необходимых тяжелобольным людям препаратов – в бюджете на это заложены около 1000 рублей в месяц на человека. Для понимания: только месячная доза «Файкомпы» обходится в 7000 рублей. В среднем же в месяц, по подсчетам специалистов, томским льготникам необходимо более трех тысяч.
Чингис Акатаев пообещал в этом конкретном случае оперативно с лекарствами помочь, но отмечает, что вопрос обеспечения льготными лекарствами системный, и решение его находится даже не на уровне региона, а на уровне федерации.
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