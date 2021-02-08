Спикер Думы Томска поможет найти льготные лекарства для девочки с эпилепсией

3 февраля 2021 года Ирина Метла пожаловалась Василию Шипилову в телеграм-канале «Милый Томск имени Козловской» на Департамент здравоохранения, что тот уже полгода не может обеспечить льготными лекарствами ее дочь.





«Я бы хотела предать огласке наш частный случай борьбы за своевременное льготное лекарственное обеспечение ребенка-инвалида, — пишет Ирина. — Моей дочери 14 лет, у нее ДЦП и эпилепсия. Уже почти год я пытаюсь получить от Департамента Здравоохранения Томской области препарат для лечения эпилепсии - фризиум. Кировский суд Томска в октябре 2020 вынес решение обязать Департамент здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом».



Департамент с решением суда не согласился и льготным препаратом дочь Ирины не обеспечил до сих пор. Ирина попросила помощи журналистов, почему она не может получить то, что ей положено. «Почему такой вопиющий бардак в сфере льготного лекарственного обеспечения? Я не понимаю, почему я должна отстаивать конституционное право ребенка в суде?» — задается вопросом Ирина.