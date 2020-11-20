Спикер Думы Томска: Городу не хватит водителей на новые трамваи и троллейбусы

«Троллейбусов, находящихся «на ходу», не хватает, чтобы даже худо-бедно закрыть имеющиеся шесть маршрутов. Но еще больший вопрос – это кадры, – написал Чингис Акатаев в своем телеграм-канале . – Профессиональные водители не хотят идти работать на муниципальный транспорт из-за слишком низкой заработной платы. Чтобы хоть как-то прокормить семьи, людям приходится крутить баранку не по одной смене. В результате есть большой риск, что даже обещанные Томску 40 московских троллейбусов не смогут выйти на линию. Их просто некому будет вывести». Спикер отметил, что на деятельность ТТУ в городском бюджете каждый год выделяется несколько сот миллионов рублей. На заседании думского комитета городского хозяйства, которое пройдет 19 ноября, Акатаев планирует создать рабочую группу по вопросам ТТУ. К участию в группе он планирует привлечь молодых депутатов.

Я вижу в них стремление изменить ситуацию, найти решение проблемы. Но одними манипуляциями с бюджетными строчками это не решить, надо разбираться глубже, встречаться с коллективами, специалистами. Возможности для этого мы обеспечим, – обещает Акатаев.

Напомним, первая партия подержанных троллейбусов прибудет в Томск из Москвы в ноябре. Томск получит 40 троллейбусов 2007-2012 годов выпуска. На сегодняшний день основной объем троллейбусного парка города составляет техника со сроком эксплуатации 14-15 лет.





«Уже несколько лет мы по примеру многих регионов сотрудничаем со столичным муниципалитетом в плане бесплатной передачи нам электротранспорта, который планово заменяется в Москве раз в 5-7 лет. В 2016 году Томску впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонтов они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. В конце 2019 года мы получили еще 10 трамваев. Сейчас ожидаем большую поставку троллейбусов. Это позволяет нам экономить бюджетные средства и при этом обновлять подвижной состав», — сказал заммэра Владимир Брюханцев.





На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе 50 троллейбусов.









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