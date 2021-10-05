Спикер Думы Томска Чингис Акатаев о повышении тарифов ЖКХ: «Сказка Джанни Родари «Чипполино» – не инструкция для действий»

«Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, поясняют эксперты. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан. Специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы. При таком планируемом повышении в поддержке будет нуждаться половина, если не больше, страны. Хочется спросить: это так называется поддержка народа в этот сложный период пандемии? Повышение тарифов?! Это одна из самых затратных статей расходов семей уже сейчас. Что будет дальше? Будет введен налог на воздух? Сказка Джанни Родари «Чипполино» – это не инструкция для действий. При этом никто не говорит о повышении зарплат и доходов россиян до экономически обоснованных или хотя бы до среднемировых! Почему все время рассматриваются вопросы об усилении нагрузки на население, оно и так у нас не самое богатое, и с такими подходами богаче точно не станет», — сказал Акатаев.

По его мнению, в ресурсоснабжающие организации нужно внедрять механизмы, с помощью которых модернизация коммунальных сетей будет иметь максимальную эффективность и минимальные неудобства для людей.

«Говоря о ЖКХ, невозможно не отметить и наш родной город. Достаточно тревожная в этом году сложилась ситуация по запуску отопления. Просто шквал обращений от томичей, что отопление, несмотря на начало отопительного сезона и понижения температуры воздуха на улице, у них так и не появилось. Озадачивают обращения жителей старых деревянных домов, которые мы все так стремимся сохранять, и у которых в силу архитектурно-строительных конструкций зданий нет технической возможности установить общедомовые приборы учета тепловой энергии. Они оплачивают ресурс по нормативу и запитаны от групповых тепловых узлов, которые стоят во дворах. Самое интересное, что на вопрос жителей таких домов, когда у них будет отопление, им отвечают, что раз нет индивидуального узла на доме, адрес будет поставлен в очередь после того, как будут отработаны иные адреса. Не понятно, что это за дискриминация по тепловым узлам? Разве есть такой нормативный документ, согласно которому порывы в домах с групповыми узлами устраняются в последнюю очередь? Уверен, что нет. В принципе, логика РТС понятна. У «нормативщиков» отопительный сезон начинается 1 сентября, независимо от того, есть по факту у них отопление или нет. Поэтому, сначала ликвидируют аварии на домах, имеющих общедомовые счетчики. Считаю, что такую практику нужно прекращать. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание и Администрации, и РТС. Все вопросы у людей возникают от недостатка информации. Прошу наладить нормальное взаимодействие между структурами, для того чтобы информирование людей о происходящих процессах было полным и безусловным. Хватит гонять и так возмущенных людей по кругу, кивая друг на друга! Мы же считаем себя умным городом, но, к сожалению, очень часто это бывает только на словах».

Обратил внимание Чингис Акатаев и на проблему бесхозных сетей.