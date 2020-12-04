Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

«Вопрос по САХу на площадке Думы поднимался не раз. Причем депутаты говорили о больших суммах бюджетной поддержки предприятия, сами работники компании жаловались на условия труда и его оплаты , а у томичей есть претензии к качеству уборки», — отмечает Чингис Акатаев.

«После сегодняшнего дня я еще больше зауважал труд этих людей, — комментирует спикер итоги проверки. — Каждый экипаж – это водитель мусоровоза и один или два помощника, в зависимости от того, какие именно контейнерные площадки они обслуживают. За один рейс бригада, с которой мы прошли весь маршрут, очистила 20 заглубленных контейнеров в микрорайоне «Париж». Затем поехали на полигон выгружаться. «Плечо» до Сурово-Сухоречья – 70 км туда-обратно, из них 16 км по напрочь разбитой дроге. Плюс – езда по городу. В среднем за смену, а это три круга, получается около 400 км. Как умудряются водители «Спецавтохозяйства» аккуратно протискиваться на неповоротливых КАМАЗах и ЗИЛах по узким томским улочкам – не понятно, это особый вид искусства».





Чингис Акатаев отмечает, что на днях в Думе должно состояться первое собрание временной комиссии, на котором будет обсуждаться работа САХа.