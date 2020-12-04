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04 декабря,
2020
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Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев несколько часов наблюдал за работой регионального оператора по вывозу мусора «Спецавтохозяйства». Ранее депутаты думы создали профильную временную комиссию для анализа работы САХа. 

«Вопрос по САХу на площадке Думы поднимался не раз. Причем депутаты говорили о больших суммах бюджетной поддержки предприятия, сами работники компании жаловались на условия труда и его оплаты , а у томичей есть претензии к качеству уборки», — отмечает Чингис Акатаев. 

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

Чингис Акатаев решил проверить всю цепочку сбора и утилизации отходов: от проходной, предрейсовых проверок техники и медосмотра водителей, до вывоза мусора на полигон. 

«После сегодняшнего дня я еще больше зауважал труд этих людей, — комментирует спикер итоги проверки. — Каждый экипаж – это водитель мусоровоза и один или два помощника, в зависимости от того, какие именно контейнерные площадки они обслуживают. За один рейс бригада, с которой мы прошли весь маршрут, очистила 20 заглубленных контейнеров в микрорайоне «Париж». Затем поехали на полигон выгружаться. «Плечо» до Сурово-Сухоречья – 70 км туда-обратно, из них 16 км по напрочь разбитой дроге. Плюс – езда по городу. В среднем за смену, а это три круга, получается около 400 км. Как умудряются водители «Спецавтохозяйства» аккуратно протискиваться на неповоротливых КАМАЗах и ЗИЛах по узким томским улочкам – не понятно, это особый вид искусства».


Чингис Акатаев отмечает, что на днях в Думе должно состояться первое собрание временной комиссии, на котором будет обсуждаться работа САХа.

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

Добавим, что в бюджете Томска на 2021 год заложена субсидия в размере 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». До решения работы временной комиссии эти деньги заморожены. В феврале комиссия должна решить являются ли эти траты обоснованными.


Ранее ряд депутатов критиковали решение мэрии выделить деньги на покупку техники для САХа, которое занимается коммерческой деятельностью.


При этом власти Томской области планируют принять новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Будут проведены новые конкурсы, и останется ли САХ региональным оператором неизвестно.

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа
Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

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