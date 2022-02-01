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Спикер Думы Томска Акатаев: Нужно найти деньги на проектирование приюта для бездомных собак

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Спикер гордумы Томска Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных. По его мнению, нормы данного закона нуждаются в доработке, а мэрия города должна найти 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации приюта для бездомных собак.

«Еще на стадии обсуждения ФЗ № 498 было много споров и скандалов, а в народе он быстро получил название "закон о собаках". Практика его применения показала, что к заботе о ком бы то ни было, этот нормативный акт имеет мало отношения. Не удивлюсь, если в стране не осталось ни одного города, где администрации не завалены жалобами на нападение собак или наличие бездомных стай. И нигде муниципалитетам эту проблему в полном объеме решить не удалось. В условиях, которые создает этот закон, это очень сложно сделать. А в малых городах, с их бюджетной обеспеченностью, наличием или зачастую отсутствием подрядных организаций, наверное, и невозможно. Сложная ситуация и в нашем городе. Когда не хватает средств на самое необходимое, довольно трудно создавать новую отрасль экономики. А по затратам, организационным вопросам и масштабам – это именно отрасль, но об этом почему-то никто не говорит», — отметил Чингис Акатаев, добавив, что когда будет понятна полная стоимость строительства, то придется обращаться за помощью в область.

Напомним, 22 января в забайкальском селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее тело нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. 

Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов».

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, признал, что проблема существует, для ее решения он предложил «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах». И.о. мэра Михаил Ратнер отметил, что депутаты и чиновники мэрии Томска еще в 2021 году просили скорректировать ряд положений действующего закона, но тогда их инициативу назвали преждевременной.

«Еще несколько лет назад проблема нападения бездомных собак если не отсутствовала в повестке, то совершенно точно она не была настолько острой. И с каждым днем ситуация только ухудшается. Поэтому, довольно странно слышать комментарии автора этого закона, который говорит о том, что вся вина на чиновниках. Так и хочется его спросить вопросом, который задал Президент с трибуны ООН: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?», — отметил Акатаев.

В свою очередь, депутат гордумы Константин Ушаков отметил, что закон не работает и в области защиты животных от живодеров, которые убивают бездомных собак. Он рассказал про несколько громких случаев в Томске, когда уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено не было. 

Добавим, что сегодня в редакцию ТВ2 обратились жители села Межениновка, которые пожаловались на массовую травлю собак. По их словам, отрава раскидана по всему селу, в результате умирают и бездомные, и домашние животные. 
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