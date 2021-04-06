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06 апреля,
2021
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Спикер Думы: Тема границ исторического поселения давно напоминает фарс

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутаты Думы Томска обсуждают возможность пересмотра Генплана. Однако спикер Думы Чингис Акатаев отмечает, что непринятый до сих пор проект границ исторического поселения значительно тормозит развитие города.

Спикер Думы: Тема границ исторического поселения давно напоминает фарс

«История стала еще больше напоминать фарс. За год рабочей группе вроде бы удалось прийти к единому знаменателю по концепции границ исторического поселения. Принципиальным для градозащитников было увеличение числа зданий в районах, подлежащих охране, до 1480, расширение перечня зон охраны, куда вошли ряд исторических районов со сплошной деревянной застройкой («Болото», Московский тракт, «Новая деревня»). Однако в итоговом протоколе эти договоренности отражения не нашли, общественники его не подписали. Но, наверное, здесь и не может быть устраивающего всех решения. Далее, по моей информации, документ был передан на утверждение в администрацию региона», — отметил Чингис Акатаев в своем выступлении.

Коллеги, этому вопросу уже более десяти лет. Более десяти лет в Томске нет единой и понятной стратегии градостроительной политики. У предпринимателей, готовых вкладывать в развитие города, нет понимания «правил игры» даже по тем территориям, которые не относятся к историческим районам. Нет информации и о дальнейшей стратегии решения проблемы, — подчеркнул Акатаев. — Без решения этого вопроса не может быть изменения Генерального плана Томска. Хотя мы уже сейчас понимаем, что город будет развиваться не на север, в сторону Северска, а на юго-восток в сторону Южных ворот и запад, на левый берег.

Проект границ исторического поселения Томска разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало три организации. Победило в нем ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», а субподрядчиком выступила компания из Вологды «Валбэк-ру». Стоимость проекта составила 10,45 миллиона рублей. Компания предоставила проект, но мэрия его раскритиковала и обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор.


В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта (ЦНРПМ) и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден и направлен в Минкульт.


Однако впоследствии выяснилось, что в последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ВООПИиК предложили добавить 433 объекта, а также высказали замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.


Для доработки проекта была создана рабочая группа. Она работала почти год. Вроде все согласились уже не возвращаться к вопросу о границах, но в ноябре 2020 года, через две недели после того, как томское отделение ВООПИиК и региональный орган охраны объявили о завершении деятельности рабочей группы по рассмотрению предмета охраны исторического поселения и направлении материалов этой работы в Минкульт, администрация города Томска решила провести еще одно – так называемое «итоговое» – совещание рабочей группы.


На нем-то и было сформулировано решение: рекомендовать разработчикам проекта рассмотреть возможность исключить из границ исторического поселения территории (кварталы), на которых отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального значений и видовая связь между исторической застройкой исключаемой территории с объектом культурного наследия на смежных кварталах». Формулировка этого решения принадлежит Владимиру Кореневу. ВООПИиК с ним не согласилось.



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