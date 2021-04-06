Спикер Думы: Тема границ исторического поселения давно напоминает фарс

Депутаты Думы Томска обсуждают возможность пересмотра Генплана. Однако спикер Думы Чингис Акатаев отмечает, что непринятый до сих пор проект границ исторического поселения значительно тормозит развитие города.

«История стала еще больше напоминать фарс. За год рабочей группе вроде бы удалось прийти к единому знаменателю по концепции границ исторического поселения. Принципиальным для градозащитников было увеличение числа зданий в районах, подлежащих охране, до 1480, расширение перечня зон охраны, куда вошли ряд исторических районов со сплошной деревянной застройкой («Болото», Московский тракт, «Новая деревня»). Однако в итоговом протоколе эти договоренности отражения не нашли, общественники его не подписали. Но, наверное, здесь и не может быть устраивающего всех решения. Далее, по моей информации, документ был передан на утверждение в администрацию региона», — отметил Чингис Акатаев в своем выступлении.

Коллеги, этому вопросу уже более десяти лет. Более десяти лет в Томске нет единой и понятной стратегии градостроительной политики. У предпринимателей, готовых вкладывать в развитие города, нет понимания «правил игры» даже по тем территориям, которые не относятся к историческим районам. Нет информации и о дальнейшей стратегии решения проблемы, — подчеркнул Акатаев. — Без решения этого вопроса не может быть изменения Генерального плана Томска. Хотя мы уже сейчас понимаем, что город будет развиваться не на север, в сторону Северска, а на юго-восток в сторону Южных ворот и запад, на левый берег.

Проект границ исторического поселения Томска разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало три организации. Победило в нем ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», а субподрядчиком выступила компания из Вологды «Валбэк-ру». Стоимость проекта составила 10,45 миллиона рублей. Компания предоставила проект, но мэрия его раскритиковала и обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор.





В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта (ЦНРПМ) и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден и направлен в Минкульт.





Однако впоследствии выяснилось, что в последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ВООПИиК предложили добавить 433 объекта, а также высказали замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.





Для доработки проекта была создана рабочая группа. Она работала почти год. Вроде все согласились уже не возвращаться к вопросу о границах, но в ноябре 2020 года, через две недели после того, как томское отделение ВООПИиК и региональный орган охраны объявили о завершении деятельности рабочей группы по рассмотрению предмета охраны исторического поселения и направлении материалов этой работы в Минкульт, администрация города Томска решила провести еще одно – так называемое «итоговое» – совещание рабочей группы.





На нем-то и было сформулировано решение: рекомендовать разработчикам проекта рассмотреть возможность исключить из границ исторического поселения территории (кварталы), на которых отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального значений и видовая связь между исторической застройкой исключаемой территории с объектом культурного наследия на смежных кварталах». Формулировка этого решения принадлежит Владимиру Кореневу. ВООПИиК с ним не согласилось.









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