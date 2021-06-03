Спикер Думы: Построить третий мост через Томь можно в рамках нацпроекта

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев поддержал строительство третьего моста через Томь. По его словам, получить деньги на строительство можно в рамках расширенного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Заявку на проведение капремонта Коммунального моста областные власти подготовили, направили в Минтранс, перспективы пока неизвестны. Документацию на проектирование третьего моста область даже не разрабатывает. Это должна делать область. Но не делает», – подчеркнул Акатаев.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» с 2021 года регион могут подавать заявки на строительство и ремонт мостовых сооружений.

«Третий мост Томску нужен. Даже без привязки к кампусу. Кампус — просто якорный проект развития левобережья. Там, помимо кампуса, уже есть проект Южного Парка, который появится напротив Северного. То есть если мост не построить, то через пять лет наступит полный транспортный коллапс», — сказал Чингис Акатаев журналистам.

Информация о строительстве третьего моста через Томь появилась в 2011 году. Тогда городская администрация и ОАО «Сибмост» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию строительства моста в западной части Томска. Сам мост должен был иметь выход на строящуюся левобережную объездную автодорогу. В дальнейшем проект был заморожен. Тогда суммарная его стоимость оценивалась в 12-15 млрд.





В апреле 2019 года мэр Томска Иван Кляйн в ходе отчета отметил, что появились инвесторы, готовые достроить левобережную дорогу. При этом они не заинтересованы в ее достройке без возведения нового моста.





«Ориентировочная стоимость, по словам инвесторов, 25-30 миллиардов рублей. Реальную стоимость должен показать проект. Сам мост может стоить 10-12 миллиардов рублей, но есть еще и подъездные пути… Опыт соседних городов говорит о том, что мосты через Енисей и Обь не стоят меньше 30 миллиардов рублей», — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции.





Напомним, в 2008 году проект строительства левобережки выиграл конкурс Минэкономразвития. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая стоимость оценивалась в сумму около 3 млрд рублей.





В ноябре 2012 года завершилось строительство мостов к левобережной дороге. Дорога к этому времени была сделана из щебенки. Тогда же мэрия заявляла, что в ноябре движение по левобережной дороге откроется, но из-за нехватки средств строительство законсервировали. Сергей Жвачкин, отмечал, что у Томска нет крайней необходимости в левобережной дороге. Позднее он также критиковал планы мэрии по строительству третьего моста через Томь.





«Необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы. Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели», — говорил Жвачкин.







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