Спикер Думы поддержал строительство студенческого кампуса на левом берегу Томи

«Чтобы наращивать потенциал, есть два пути: либо все те ресурсы, которые есть, «размазать ровным слоем» на всех, либо создать несколько базовых «больших» университетов в стране, которые станут паровозами развития не только науки и образования, но и целого региона, — сказал Акатаев. — По отдельности эту задачу ни один вуз выполнить не сможет, а вот вместе – большие шансы. На этом пути высока конкуренция, и проигрыш здесь, по сути, потеря исторического шанса для города и региона в целом. Однажды Томск уже упустил свой шанс, когда мимо прошел Транссиб. Сейчас без преувеличения ситуация очень похожа. Выживут те вузы, которые смогут дать новые знания для изменившегося мира. Выявить потребность в новых знаниях, разработать учебный продукт и вывести его на образовательный рынок в самый короткий срок – это одна из главных задач. Чтобы усилить позиции томичей, и создается проект «Большой университет». Планируется, что в него войдут, сохранив свою юридическую самостоятельность, все вузы и НИИ. Интеграция предполагается на уровне принятия глобальных решений по развитию Томска как города-университета и для повышения конкурентоспособности наших науки и образования. Кроме того, интеграция позволит значительно усилить базу каждого отдельного университета и научного института за счет того, что студенты, преподаватели и ученые смогут пользоваться объектами — лабораториями, научным оборудованием, библиотеками и так далее – всех томских вузов и НИИ».

По его словам, такой университет станет «точкой входа» для бизнеса, что позволит увеличить скорость принятия решений и уменьшить издержки.



«Существенным толчком к развитию станет строительство межвузовского кампуса – общежитий и сопутствующей инфраструктуры для студентов. Важно понимать: городок рассчитан не под переселение студентов, а под привлечение в Томск еще 15 тысяч студентов, в том числе иностранных. Мы часто говорим, что каждый пятый житель Томска – студент, но, к сожалению, это уже не так. Сейчас, только каждый ВОСЬМОЙ житель – студент. Одна из причин – нехватка общежитий. Увеличились не только нормативы площади на одного студента, но и сами студенты стали более требовательными к уровню комфорта. Новый кампус – необходимое условие увеличения числа студентов и развития наших вузов, а значит, и всего Томска», — считает Акатаев.



Он отмечает, что стоимость проекта предварительно оценивается в несколько десятков миллиардов рублей. Финансирование предполагается в рамках частно-государственного партнерства.





«Пока речь идет о 40-процентом участии Федерации, но ведутся переговоры об увеличении этой доли до 50-60 процентов. Для города важно развитие Левобережья. Оно может стать, по сути, современным центром, в котором не будет конфликта с сохранением исторической части, будет возможным строительство комфортных микрорайонов. Это позволит привлечь людей и создать новые рабочие места. Сейчас при непосредственном участии областной администрации разрабатывается мастер-проект застройки не только кампуса, но и всей прилегающей территории. И это не только тот необходимый для студгородка пресловутый кусочек в 52 га, знаменитый своей ценой, а 400 га! Понимание этого снимает все вопросы о местоположении – такой участок есть лишь на левом берегу Томи. Городским властям нужно не оставаться в стороне, а максимально подставить плечо. Взять это направление за приоритет развития. Потому что в будущем, и мы это понимаем уже сейчас, самыми дорогими будут знания, информация, компетенции. Все это мы должны начать создавать уже сейчас и – только совместными усилиями всех ветвей власти. Еще один исторический шанс упустить нельзя», — резюмировал Акатаев.