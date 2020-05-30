Спикер Думы объяснила, зачем депутатам Томской области компенсация за покупку масок и антисептиков

Напомним, средства индивидуальной защиты и антисептики включили в список условий для получения компенсации в ходе прошедшего собрания Думы. В документах на сайте областной Думы подчеркивается, что принятие постановления не скажется на увеличении расходов областного бюджета, так как депутатам компенсируются расходы в рамках 12 тысяч рублей в месяц. Данная инициатива была поддержана почти единогласно.

«Несколько неожиданным для нас оказался таким резонансным очень незначимый вопрос о том, что теперь депутаты имеют право приобретать дезинфицирующие средства и маски для работы с избирателями. Во-первых, вообще речи не идет о том, что эти средства приобретаются для личного пользования, — отметила Оксана Козловская в эфире ГТРК. — Речь идет о том, что депутаты ведут прием в специальных помещениях, часть из них арендуется, где-то предоставляется на безвозмездной основе. Прием проводится не только в городах, но и в сельской местности. И, к сожалению, люди, особенно пожилые, не всегда готовы работать с депутатами в режиме онлайн. Давайте честно говорить, далеко не все умеют пользоваться новыми современными технологиями. Поэтому, к сожалению или к счастью, люди продолжают приходить к депутатам. Поэтому ряд депутатов обратились с просьбой, чтобы мы разрешили приобрести дезинфицирующие средства для этих помещений, их уборки. Для того чтобы, если человек, особенно пожилой, пришел, а у него нет с собой маски, такие случаи встречаются, а мы не имеем человеческого права отказать ему в общении, то, конечно, депутат должен эту маску ему предоставить и предложить человеку продезинфицировать руки и надеть перчатки».





Оксана Козловская в ходе интервью несколько раз подчеркнула, что для подобных встреч приобретается не очень много масок.





«Понимаете, если речь идет о трех-пяти штуках, то отказать просто неразумно. Тем более когда мы говорим о расходах, то на общественную приемную приобретается одна бутылка дезинфицирующего средства и, к примеру, пять-семь-десять масок. Поэтому речь не идет о том, что эти средства индивидуальной защиты будут использованы депутатами», — отметила спикер.





Также она добавила, что сейчас многие депутаты осуществляют волонтерскую деятельность на округе.