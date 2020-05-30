Спикер Думы объяснила, зачем депутатам Томской области компенсация за покупку масок и антисептиков
Спикер областной Думы Оксана Козловская в эфире телеканала «ГТРК Томск» пояснила, почему депутаты попросили компенсировать расходы на приобретение медицинских масок и антисептиков.
Напомним, средства индивидуальной защиты и антисептики включили в список условий для получения компенсации в ходе прошедшего собрания Думы. В документах на сайте областной Думы подчеркивается, что принятие постановления не скажется на увеличении расходов областного бюджета, так как депутатам компенсируются расходы в рамках 12 тысяч рублей в месяц. Данная инициатива была поддержана почти единогласно.
«Несколько неожиданным для нас оказался таким резонансным очень незначимый вопрос о том, что теперь депутаты имеют право приобретать дезинфицирующие средства и маски для работы с избирателями. Во-первых, вообще речи не идет о том, что эти средства приобретаются для личного пользования, — отметила Оксана Козловская в эфире ГТРК. — Речь идет о том, что депутаты ведут прием в специальных помещениях, часть из них арендуется, где-то предоставляется на безвозмездной основе. Прием проводится не только в городах, но и в сельской местности. И, к сожалению, люди, особенно пожилые, не всегда готовы работать с депутатами в режиме онлайн. Давайте честно говорить, далеко не все умеют пользоваться новыми современными технологиями. Поэтому, к сожалению или к счастью, люди продолжают приходить к депутатам. Поэтому ряд депутатов обратились с просьбой, чтобы мы разрешили приобрести дезинфицирующие средства для этих помещений, их уборки. Для того чтобы, если человек, особенно пожилой, пришел, а у него нет с собой маски, такие случаи встречаются, а мы не имеем человеческого права отказать ему в общении, то, конечно, депутат должен эту маску ему предоставить и предложить человеку продезинфицировать руки и надеть перчатки».
Оксана Козловская в ходе интервью несколько раз подчеркнула, что для подобных встреч приобретается не очень много масок.
«Понимаете, если речь идет о трех-пяти штуках, то отказать просто неразумно. Тем более когда мы говорим о расходах, то на общественную приемную приобретается одна бутылка дезинфицирующего средства и, к примеру, пять-семь-десять масок. Поэтому речь не идет о том, что эти средства индивидуальной защиты будут использованы депутатами», — отметила спикер.
Также она добавила, что сейчас многие депутаты осуществляют волонтерскую деятельность на округе.
«Допустим, было несколько обращений от пожилых людей. Им сейчас домой доставляют продукты, лекарства. Человек попросил принести дезинфицирующие средства и маски. Кстати, очень многие депутаты в это время занимаются серьезной благотворительностью, приобретают и компьютеры, и продукты, и маски, прежде всего, для людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Поэтому я обращаюсь к своим землякам, если мы это не очень четко прописали в своих документах, то речь не идет о личном пользовании, речь идет о тех людях, с которыми депутаты сегодня работают», — резюмировала спикер.
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