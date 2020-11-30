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30 ноября,
2020
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Спикер Думы: Маловероятно, что бюджет Томска не будет принят

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев считает маловероятным, что бюджет города на 2021 год не будет принят. Ранее часть депутатов выступили за то, чтобы не принимать бюджет в имеющемся виде.

«Шансы, что бюджет не примут, невысокие. Сейчас я провожу окончательные консультации перед принятием бюджета. Фактически все фракции понимают, что бюджет надо принимать. И все понимают, что бюджет — это не закостенелый документ, а с ним можно работать ежедневно», — сказал Чингис Акатаев в ходе пресс-конференции.


Он отметил, что если бюджет не будет принят, то тогда город будет жить по 1/12 расходов от бюджета на 2020 год. В этом случае администрация будет распоряжаться бюджетом без согласования с Думой, будут закрыты возможности инвестирования, а город потеряет дотации из области.


«Мы понимаем, что если в феврале примем бюджет, то подрядчики будут определены только в июне-июле, а с учетом климатических особенностей можно предположить, что большая часть денег не будет освоена», — отметил Акатаев.

Сейчас доходы бюджета Томска на 2021 год запланированы в объеме 16,519 млрд рублей, расходы – 17,393 миллиарда рублей. Дефицит максимальный и составляет 874,5 миллиона рублей.


После работы согласительной комиссии часть депутатов раскритиковала имеющийся проект бюджета. Независимые депутаты отметили, что сейчас он непрозрачен и нуждается в корректировке.


Окончательное решение о принятии бюджета планируется принять 1 декабря на 3-м собрании Думы.

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