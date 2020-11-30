Спикер Думы: Маловероятно, что бюджет Томска не будет принят

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев считает маловероятным, что бюджет города на 2021 год не будет принят. Ранее часть депутатов выступили за то, чтобы не принимать бюджет в имеющемся виде.

«Шансы, что бюджет не примут, невысокие. Сейчас я провожу окончательные консультации перед принятием бюджета. Фактически все фракции понимают, что бюджет надо принимать. И все понимают, что бюджет — это не закостенелый документ, а с ним можно работать ежедневно», — сказал Чингис Акатаев в ходе пресс-конференции.





Он отметил, что если бюджет не будет принят, то тогда город будет жить по 1/12 расходов от бюджета на 2020 год. В этом случае администрация будет распоряжаться бюджетом без согласования с Думой, будут закрыты возможности инвестирования, а город потеряет дотации из области.





«Мы понимаем, что если в феврале примем бюджет, то подрядчики будут определены только в июне-июле, а с учетом климатических особенностей можно предположить, что большая часть денег не будет освоена», — отметил Акатаев.