Добрые новости
08 мая,
2021
1
фото
Новости

Спикер Думы: Имя Егора Лигачева увековечат в топонимике Томска

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Депутаты ещё раз рассмотрят предложение увековечить имя Егора Лигачева в топонимике Томска.


«Только недавно отмечали 100-летний юбилей Егора Кузьмича и я предложил назвать в его честь одну из улиц города. Сразу набежали скептики, которые говорили, что, не смотря на его заслуги, при жизни называть улицу его именем нельзя. Теперь хочется их спросить: ну что, дождались? На самом деле остановил тогда только разговор с сыном Лигачева, который просил пока этого не делать, потому что Егор Кузьмич будет переживать и волноваться», — пишет спикер Думы Томска Чингис Акатаев.


Он отметил, что Егор Лигачев сделал колоссальный вклад в развитие Томской области.


«Егор Кузьмич до конца остался верен своим идеалам. До последнего момента жизни к его мнению прислушивались и соратники, и противники.  Его совета искали, ждали. Жаль, что время не щадит никого и уходят люди без которых этот мир уже не будет прежним. Самые искренние соболезнования родным и близким Егора Кузьмича, сил им и терпения... На рабочей группе мы вернемся к вопросу присвоения имени Егора Кузьмича Лигачева одному из объектов в городе Томске. Что это будет – улица или мост, или другой объект, решим на рабочей группе и выйдем с предложением на комиссию по топонимике мэрии», — пишет Акатаев.

Спикер Думы: Имя Егора Лигачева увековечат в топонимике Томска

Егор Лигачев скончался 7 мая на 101-ом году жизни. Он более 17 лет, с 1965-го по 1983-й год, возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского областного комитета КПСС, а в 1999-м томичи избрали его депутатом Государственной Думы России по одномандатному округу.


Ранее обсуждалась идея дать имя Лигачева одной из улиц города. Позже Чингис Акатаев выступил с предложением назвать в честь Лигачева Коммунальный мост.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


«Доживешь — поздравишь!». К 100-летию Егора Лигачева


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.