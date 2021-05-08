Спикер Думы: Имя Егора Лигачева увековечат в топонимике Томска

Депутаты ещё раз рассмотрят предложение увековечить имя Егора Лигачева в топонимике Томска.





«Только недавно отмечали 100-летний юбилей Егора Кузьмича и я предложил назвать в его честь одну из улиц города. Сразу набежали скептики, которые говорили, что, не смотря на его заслуги, при жизни называть улицу его именем нельзя. Теперь хочется их спросить: ну что, дождались? На самом деле остановил тогда только разговор с сыном Лигачева, который просил пока этого не делать, потому что Егор Кузьмич будет переживать и волноваться», — пишет спикер Думы Томска Чингис Акатаев.





Он отметил, что Егор Лигачев сделал колоссальный вклад в развитие Томской области.





«Егор Кузьмич до конца остался верен своим идеалам. До последнего момента жизни к его мнению прислушивались и соратники, и противники. Его совета искали, ждали. Жаль, что время не щадит никого и уходят люди без которых этот мир уже не будет прежним. Самые искренние соболезнования родным и близким Егора Кузьмича, сил им и терпения... На рабочей группе мы вернемся к вопросу присвоения имени Егора Кузьмича Лигачева одному из объектов в городе Томске. Что это будет – улица или мост, или другой объект, решим на рабочей группе и выйдем с предложением на комиссию по топонимике мэрии», — пишет Акатаев.