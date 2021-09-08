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Спикер Думы Чингис Акатаев рассказал где, когда и какие новые медучреждения появятся в Томске

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Спикер Думы Томска Чингис Акатаев встретился с главой облздрава Сергеем Дмитриевым. На встрече обсуждалось, как именно в Томске будет реализована программа по модернизации первичного звена здравоохранения. 

Так, в 2022 году будет сделан капитальный ремонт в поликлинических отделениях Городской больницы № 3 и Томской районной больницы, которая находится в с. Тимирязевское. В 2023 году – поликлиники № 1, что на проспекте Ленина, и Детской городской больницы № 2.

«Поликлиника на улице Репина, 12, в районе Спичфабрики, по моей инициативе будет расширена за счет пустующих площадей соседней муниципальной аптеки УМП «Томскфармация». Это позволит прикрепить практически все население микрорайона к местной поликлинике, что избавит людей от необходимости добираться для получения медпомощи в МСЧ № 2 и разгрузит саму поликлинику второй медсанчасти. Город уже сделал свою часть работы и сейчас идут регламентные процедуры передачи помещения в областную собственность. Планируется в 2022 году выделение средств порядка 21 млн на капитальный ремонт и 10 млн на оснащение», — пишет Чингис Акатаев.

В Южных воротах будет построена поликлиника, которая сможет принимать детей и взрослых на 400 посещений в смену. Она станет подразделением Лоскутовской поликлиники. Проектно-сметная документация будет готова до конца текущего года. Сдача готового объекта планируется уже в 2023 году. На строительство заложены 630 млн рублей на два года.

Планируется, что микрорайон Михайловского парка в 2024 году получит амбулаторию на 50 посещений в смену. Обслуживаться там смогут как взрослые, так и дети. Источник финансирования – областной бюджет.

Проектно-сметная документация для строительства взрослого и детского отделения поликлиники в Зеленых горках будет изготовлена в 2023 году. Строительство запланировано на 2024-2025 годы.

В микрорайоне Радонежский сейчас идет поиск подходящего под амбулаторию помещения. Откорректированная федеральная программа разрешает выкуп помещений под организацию медучреждений первичного звена. Из ограничений – объект недвижимости, который будет выкуплен, не должен быть старше пяти лет. Планируемая площадь около 500 квадратов с возможностью принимать до 100 посещений в смену. Поликлиника должна появиться не позже 2025 года.

«В целом ситуация на данный момент такая. Отмечу, чтобы такого больше не повторялось, когда целые микрорайоны остались без доступного медицинского обслуживания, мы с моими коллегами-депутатами договорились изменить подход к вопросам смены зонирования под строительство жилых микрорайонов. Теперь положительное решение Думы будет приниматься только при наличии в проектах всех учреждений социальной сферы», — резюмирует спикер Думы Томска.
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