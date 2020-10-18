Спикер Акатаев: в вопросе об исторических границах города нужно ставить точку
Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев прокомментировал в своем телеграм-канале снос дома по адресу пер. Сакко, 5 (пр. Ленина 140). Он сообщил, что направлено заявление в правоохранительные органы для проверки законности сноса, а также озвучил свою позицию по вопросу об утверждении границ исторического поселения федерального значения города Томска.
Моя позиция такая: в вопросе об исторических границах города нужно ставить точку. Также, как и в определении исторической ценности зданий. Должна быть проведена системная работа по этим направлениям. Тогда ни одно, действительно, историческое здание не будет снесено. И не будет никаких спекуляций по каждой стройке в исторической части города.
Чингис Акатаев предложил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы города Томска, которое состоится 19 октября.
Свое мнение по поводу сноса исторического здания высказал и депутат от партии «Яблоко» Артем Канарев. Он побывал на Сакко,5 и на месте подал заявление в полицию для проверки законности сноса. «Ещё раз убедился, что нашему городу жизненно необходим список охраняемых домов и проект охраны границ исторического поселения», пишет депутат во ВКонтакте. Кстати, Артем Канарев на первом заседании Думы при выборе спикера задавал вопрос Чингису Акатаеву о неисполнении поручения президента Владимира Путина об утверждении границ исторического поселения.
По итогам изучения ситуации со сносом дома по переулку Сакко, 5 Артем Канарев делает вывод, что администрации города безразлично культурное наследие и память предков, что также подтверждает нежелание исполнять поручение президента о принятии границ исторического поселения. И предлагает внести изменения в регламенты о сносе с уведомительного порядка на разрешительный.
16 октября в центре по пр. Ленина, 140 (пер. Сакко, 5) начался снос старинного здания, которое находилось в списке ценных градоформирующих объектов исторического поселения федерального значения города Томска. Председатель совета томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова и председатель правления томского отделения «Союз архитекторов России» Сергей Худяков высказали свое возмущение по этому поводу. Полгода в составе рабочей группы по доработке проекта границ исторического Томска они определяли какие дома представляют ценность, а какие нет. Был составлен список ценных градоформирующих объектов(ЦГФО), но пока его не утвердили в Минкульте застройщики решили воспользоваться моментом и снесли здание. По словам Марии Боковой, собственники земельного участка не смогли дать ей четкого ответа, что они будут строить на мести снесенного здания. Среди собственников территории по пр. Ленина, 140 (пер. Сакко, 5) Петр Шнейдер, который снес в 2013 году памятник архитектуры на Ленина, 143. Здесь теперь образовался долгострой, потому что покупатели земельного участка не могут продолжить строительство торгового центра, так как по закону должны восстановить утраченный объект архитектурного наследия.
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