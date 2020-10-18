Спикер Акатаев: в вопросе об исторических границах города нужно ставить точку

Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев прокомментировал в своем телеграм-канале снос дома по адресу пер. Сакко, 5 (пр. Ленина 140). Он сообщил, что направлено заявление в правоохранительные органы для проверки законности сноса, а также озвучил свою позицию по вопросу об утверждении границ исторического поселения федерального значения города Томска.

Моя позиция такая: в вопросе об исторических границах города нужно ставить точку. Также, как и в определении исторической ценности зданий. Должна быть проведена системная работа по этим направлениям. Тогда ни одно, действительно, историческое здание не будет снесено. И не будет никаких спекуляций по каждой стройке в исторической части города.

Свое мнение по поводу сноса исторического здания высказал и депутат от партии «Яблоко» Артем Канарев. Он побывал на Сакко,5 и на месте подал заявление в полицию для проверки законности сноса. «Ещё раз убедился, что нашему городу жизненно необходим список охраняемых домов и проект охраны границ исторического поселения», пишет депутат во ВКонтакте. Кстати, Артем Канарев на первом заседании Думы при выборе спикера задавал вопрос Чингису Акатаеву о неисполнении поручения президента Владимира Путина об утверждении границ исторического поселения.





По итогам изучения ситуации со сносом дома по переулку Сакко, 5 Артем Канарев делает вывод, что администрации города безразлично культурное наследие и память предков, что также подтверждает нежелание исполнять поручение президента о принятии границ исторического поселения. И предлагает внести изменения в регламенты о сносе с уведомительного порядка на разрешительный.