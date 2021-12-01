Спикер Акатаев: «Томичи обеспокоены судьбой лицея №8»

Спикер Думы города Томска встретился с директором лицея No8 Алиной Чолокоглы и представителем родительского комитета Аленой Яковлевой. «Сказать, что люди просто обеспокоены судьбой лицея, — не сказать ничего», - пишет в своем телеграм-канале председатель гордумы.

Дело в том, что несколько дней назад и.о. мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что мэрия находится в состоянии поиска дополнительных ресурсов и что на ремонт школы не хватает порядка 100 млн рублей. Напомним, что школа закрыла свои двери для учеников еще в 2019 году.