Спикер Акатаев: «Томичи обеспокоены судьбой лицея №8»

Спикер Думы города Томска встретился с директором лицея No8 Алиной Чолокоглы и представителем родительского комитета Аленой Яковлевой. «Сказать, что люди просто обеспокоены судьбой лицея, — не сказать ничего», - пишет в своем телеграм-канале председатель гордумы.
Дело в том, что несколько дней назад и.о. мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что мэрия находится в состоянии поиска дополнительных ресурсов и что на ремонт школы не хватает порядка 100 млн рублей. Напомним, что школа закрыла свои двери для учеников еще в 2019 году.
На сегодняшний день ситуация, следующая: по результатам проведенной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт лицея No 8 требуется 288,7 миллионов рублей. Для нас эта сумма оказалась довольно неожиданной, в проекте бюджета этого и следующего года заложено 167 миллионов рублей на эти цели.
Тем не менее мэрией, сейчас объявлены конкурсные процедуры на выполнение первого этапа ремонтных работ на сумму 154 миллиона рублей. За время выполнения первого этапа необходимо будет найти недостающие средства за минусом тех, что уже были израсходованы на ремонт спортивного зала и аварийных перекрытий.
Как один из вариантов, глава гордумы предлагает подать бюджетную заявку на участие в федеральной программе по капитальному ремонту региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций.
Второй вариант - идти с протянутой рукой к губернатору Сергею Жвачкину. Он уже пообещал дать немного денег на дороги второй и третьей категорий администрации Томска, может сжалится и над многострадальным лицеем №8 .