Спикер Акатаев: Обещать родителям открыть лицей №8 к 1 сентября 2021 – это неправильно

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ООО «Томскремстройпроект» не подготовило в срок до 25 января проектно-сметную документацию для капитального ремонта лицея №8 . Поэтому, вряд ли почти тысяча учеников вернется в родную школу 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Думы города Томска Чингис Акатаев.

«В марте прошлого года ООО «Томскремстройпроект» стал победителем аукциона на разработку проекта капремонта лицея №8. ПСД должно было быть готово к 25 января 2021-го. Однако по объективным причинам – в том числе и из-за того, что необходимо получить особые согласования на работы с памятником культуры – сроки сместились на начало апреля», — рассказывает Акатаев.

Видео: телеграм-канал «Спикер Акатаев»

Не проведен еще даже и конкурс на проведение капремонта лицея. В проекте бюджета на это предусмотрено порядка 165 миллионов рублей: 62,5 млн – в 2021 году и 102,5 млн в 2022 году. При этом 21 октября 2020 года на заседании комитета по социальным вопросам Думы города Томска на прямой вопрос Чингиса Акатаева, сядут ли за парты ученики лицея имени Рукавишникова 1 сентября 2021 года, заммэра Михаил Ратнер ответил утвердительно.



«По словам специалистов, подтверждающихся опытом подобных ремонтов, на сами работы потребуется около 9 месяцев, — пишет Чингис Акатаев. То есть реально они завершатся к январю 2022 года. Обещать и так измотанным педагогам, родителям и лицеистам открыть здание к 1 сентября 2021-го – это по меньшей мере неправильно».

10 феврля 2021 года и.о. мэра Михаил Ратнер проверил ход капитального ремонта лицея №8. В пресс-релизе администрации города нет ни слова о том, что лицей №8 не откроется 1 сентября 2021 года. Комментируя результаты выездного совещания, Михаил Ратнер отметил: «Сейчас завершается капремонт спортзала, я прошу и требую от подрядчика высокого качества выполняемых работ. Спортзал – помещение под постоянной нагрузкой, здесь ежедневно будут заниматься дети. К ремонтным работам здесь нужно подходить супертщательно После разработки документации и экспертизы, проведения конкурсных процедур начнется капремонт основного здания. Сроки ввода – крайне сжатые, каждый день на счету. Ставлю задачу перед заместителем мэра по архитектуре и строительству, профильными департаментами и службами администрации максимально синхронизировать все работы по подготовке проектной документации, проведению торгов, чтобы в следующий этап капремонта лицея мы вступили, не допустив ни дня простоя».

О том, кто будет прав — осторожный спикер Думы Томска Чингис Акатаев или легко раздающий обещания, но не всегда выполняющий их, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, узнаем ближе к 1 сентября.