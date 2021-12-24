Спикер Акатаев: Некоторые, считают, что Томск не входит в Томскую область и самоустранились

Сегодня, во время заседания Думы города Томска, некоторые депутаты посвятили свои выступления губернатору Томской области Сергею Жвачкину в ответ на его заявления во время прямого эфира. Так, например, Елена Ульянова назвала решение комиссии по наградам облдумы о вручении губернатору знака отличия «За заслуги перед Томской областью» за вклад в социально-экономическое развитие Томской области подхалимским. По мнению главы комитета по социальным вопросам гордумы никаких успехов в развитии области нет, а, наоборот, наш регион переживает не лучшие времена. Долг Томской области, накопленный за годы правления Жвачкина, грозит нам банкротством и внешним управлением, рождаемость падает, люди уезжают из региона. Спикер гордумы Чингис Акатаев тоже ответил губернатору в своем выступлении. Осторожнее — но вполне определенно.

Большой резонанс вызвала тема реформирования общественного пассажирского транспорта, которую мы начали открыто обсуждать. Думская трибуна была предоставлена не только мэрии и депутатам, но общественникам, перевозчикам и всем заинтересованным лицам. Все понимают, что сложившаяся в городе ситуация с транспортом не приемлема и ее нужно менять. Мы приглашали подключиться к решению вопросов маршрутного транспорта администрации и области, и томского района, так как этот вопрос касается всех и силами одного муниципалитета здесь справиться невозможно, так как через Томск проходят межмуниципальные перевозки. К глубочайшему сожалению, некоторые коллеги, видимо тоже впервые в истории, считают, что Томск не входит в Томскую область и самоустранились.

И если глава гордумы лишь намекает на губернатора, который фактически во время прямой линии предложил городу самому решать транспортные проблемы, то автор паблика «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин говорит об этом прямо. «Транспортные итоги прямой линии с томским губернатором можно резюмировать двумя словами: "мучайтесь сами". Область тут ни при чём, город должен сам решать свои проблемы. Очевидно, пока губернатором области остаётся придерживающийся такой точки зрения человек, ничего хорошего ждать не приходится. Область самоустранилась». Для информации, Алексей Козявкин приводит в пример города, где более менее всё движется с транспортом в правильном направлении: Белгород. Транспортная реформа со знаменитой БРТ на ул. Щорса - результат деятельности областной администрации. Ростов + Таганрог. Разработка внятных стратегических документов транспортного планирования, передача трамваев в концессии, выделение инфраструктурного кредита на развитие трамваев - результат работы губернатора. Транспортные реформы в Твери, Новокузнецке, Челябинске и Перми также прошли при непосредственном участии губернаторов и поддержке из региональных бюджетов.

Автор: Паблик "Умный транспорт Томска" Автор: Паблик "Умный транспорт Томска"

Напомним, в ответ на вопрос во время прямой линии о транспортных проблемах, Сергей Жвачкин заявил, что город должен решить этот вопрос и что это не проблема области.

Передам привет исполняющему обязанности мэра и председателю Думы: слушайте, ну пора решать вопрос, говорить-то хватит уже, решайте вопрос! Вы что ждете-то, чтобы вам люди свое «фи» сказали? Проблему надо решать, а как решать — это ваши вопросы, вы же там начальники или вы только говорить? Поэтому я передаю привет и думаю, что и Ратнер, и Акатаев меня услышат и примут решение. Надо просто ставить точку на безобразии, которое есть. Проблема с транспортом по всей стране, в том числе в Томске, — это проблема 90-х годов. Когда разогнали все предприятия, которые были у власти, и вместо них пришли частники. Я за частные перевозки, но за тех перевозчиков, которые понимают все вопросы, которые возникают у жителей прежде всего. Проблемы с 90-х были и в областных перевозках, и в городских. Но в областных нам буквально вот за последние годы удалось решить. <...> Вообще есть еще города, где нет единого проездного документа? Почему в Томске, в умном городе, у нас нет единого проездного документа? И много-много других вопросов. Все ссылаются на старый парк. Этим тоже нужно заниматься, но третьему мэру я задаю вопрос: «Какой вид общественного транспорта надо развивать в Томске?» Электромобильный, газовый, трамваи, вертолеты? Я готов помочь, но сначала город должен решить проблему. С третьего сегодня, он исполняющий обязанности, с него понятно, сложно спрашивать, но два предыдущих сроки называли, и до сих пор никто не может сделать. Нет нерешаемых проблем, есть «нерешательные» люди. Но кто должен решать — я привет передал», — заявил Жвачкин.