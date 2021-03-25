Спикер Акатаев: Надеюсь, что мост на Кузовлевском тракте будет отремонтирован в этом году

Мост на Кузовлевском тракте имеет стратегическое значение. История вопроса давняя. Проблемы возникли еще в 2013 году, тогда на ремонт моста была сделана проектно-сметная документация, которая к настоящему времени устарела. В прошлом году по решению суда специалистами было сделано инструментальное обследование моста. Специалисты пришли к мнению, что капитальной реконструкции моста делать не надо, а достаточно текущего ремонта. Буквально на днях прошел конкурс, и 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации выиграл ТГАСУ. Это не очень простой проект, потому что объект повышенной сложности, учитывая то, что под путепроводом проходит железная дорога. Только порядка 17 согласований надо провести с железной дорогой. Это все заложено в техзадание. Я сегодня встречался со специалистами ТГАСУ, и они уже приступили к разработке проекта. Я надеюсь, что область поможет городу финансово, чтобы, когда в ТГАСУ составят смету, быстро найти деньги на ремонт моста. Я надеюсь, что это будет сделано уже в этом году, — рассказал на встрече Чингис Акатаев.