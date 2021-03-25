Спикер Акатаев: Надеюсь, что мост на Кузовлевском тракте будет отремонтирован в этом году
Сегодня на встрече в администрации Октябрьского района с жителями поселка Кузовлево спикер Думы города Томска Чингис Акатаев сообщил, что ТГАСУ уже приступил к разработке рабочей документации на текущий ремонт моста над железной дорогой на участке трассы от улицы Мичурина до Кузовлева.
Мост на Кузовлевском тракте имеет стратегическое значение. История вопроса давняя. Проблемы возникли еще в 2013 году, тогда на ремонт моста была сделана проектно-сметная документация, которая к настоящему времени устарела. В прошлом году по решению суда специалистами было сделано инструментальное обследование моста. Специалисты пришли к мнению, что капитальной реконструкции моста делать не надо, а достаточно текущего ремонта. Буквально на днях прошел конкурс, и 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации выиграл ТГАСУ. Это не очень простой проект, потому что объект повышенной сложности, учитывая то, что под путепроводом проходит железная дорога. Только порядка 17 согласований надо провести с железной дорогой. Это все заложено в техзадание. Я сегодня встречался со специалистами ТГАСУ, и они уже приступили к разработке проекта. Я надеюсь, что область поможет городу финансово, чтобы, когда в ТГАСУ составят смету, быстро найти деньги на ремонт моста. Я надеюсь, что это будет сделано уже в этом году, — рассказал на встрече Чингис Акатаев.
Напомним, что мост через железную дорогу на Кузовлевском тракте (трасса Кузовлево – Авангард) уже полгода закрыт, людям приходится ездить в объезд и стоять в пробках. Этот стратегический объект нужен не только жителям Кузовлева, но и других дальних поселков, сотрудникам Томскнефтехима (дочернего предприятия СИБУРа) и других предприятий, расположенных на Кузовлевском тракте. По словам жителей Кузовлева, если раньше они добирались до города за 5-10 минут, то сейчас это минимум 30-40 минут, если нет пробок. Кроме пустой траты времени, для них это еще и дополнительные расходы на бензин и обслуживание автомобилей.
Неделей ранее администрация Томска сообщила, что не знает, когда будет возобновлено движение по Кузовлевскому тракту. Заммэра Вячеслав Черноус, сообщил, что у мэрии нет денег на ремонт путепровода. По его словам, эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, обрушение части переходной плиты, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном.
«Открывать одну полосу движения ни я, ни начальник областного департамента транспорта не рискнем. Я готов даже уйти с должности заместителя мэра, но не рискну открыть даже одну полосу по простой причине — при обследовании данного перехода при движении в сторону Кузовлева полностью произошло смещение основания со смещением плит — на левой дальней стороне. По правой стороне мы с РЖД встречались, выходили, обследовали. Там наблюдаются провалы в районе стыков до полуметра. То есть даже наша попытка что-то заварить не поможет. Не дай бог, туда проскочит какая-то «легковушка» — это может закончиться смертельным ДТП. Поэтому однозначно, пока не будет средств, открывать мы не будем. Никто не рискнет», — говорил Вячеслав Черноус неделю назад.
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