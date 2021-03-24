Спектакль с детьми, эко-читка и сторителлинг: ТЮЗ отметит День театра

27 марта в 11.00 на малой сцене начнётся спектакль для семейного просмотра «Когда мама была маленькой». На сцене представят серию уморительно смешных, очень знакомых историй из детства родителей, которых играют дети. Спектакль существует в ТЮЗе с начала театрального сезона, он возник в рамках детской документальной театральной лаборатории под руководством режиссёра Марфы Горвиц. Её проект есть в других российских городах и, как правило, сопровождает большие культурные события, фестивали, и только в Томске спектакль, созданный по принципам её авторской лаборатории, впервые вошёл в репертуар театра.





В 14.00 на малой сцене пройдёт эко-читка от друзей Томского ТЮЗа, независимого театрального проекта «ОткрытО». Режиссёр Ольга Райх, которая является также актрисой ТЮЗа, и её ребята-подростки из «ОткрытО school» представят читку новой пьесы драматурга Гули Насыровой «Пакетик, который хотел быть нужным». Участники читки, которых затронула современная острая тема экологии, предлагают осмыслить её при помощи театральных средств.





В 18.00 взрослых зрителей ждут на знакомство со сторителлингом. Первый сторителлинг-проект Томского ТЮЗа называется «Моя жизнь в...». Режиссёр проекта — актёр, режиссёр, педагог и продюсер Леонид Прокофьев – помогает артистам осваивать жанр в рамках лаборатории. Предполагалось, что эскиз спектакля выйдет на малой сцене ТЮЗа, однако зрителей ждёт необычное место действия – театр смог в краткие сроки переоборудовать в сценическую площадку фойе с учётом соблюдения необходимых требований.