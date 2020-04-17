Спецтехнику для дезинфекции улиц города приобретет мэрия Томска

Две единицы спецтехники для обработки проезжей части и тротуаров закупит мэрия Томска. Оборудование планируется приобрести в упрощенном порядке уже на следующей неделе. Оно будет использоваться для нужд города не только в период противоэпидемических мер, но и в обычном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

«Эта техника позволяет обрабатывать раствором гипохлорида натрия проезжую часть на ширину 16 метров. На ней установлены химстойкие насосы, большая емкость для дезинфицирующего раствора и мощные разбрызгиватели, — сказал мэр города Иван Кляйн. — В распоряжении «ТомскСАХ» есть обычные поливомоечные машины и распылители, которыми можно мыть остановки и тротуары. Но их производительность в разы меньше, чем у техники, которую мы планируем закупить. В обычном режиме для города с населением порядка 600 тысяч этого достаточно. Но эпидемиологическая ситуация может развиваться стремительно. И мы должны заранее подготовить технические резервы, которые позволят нам быстрее и качественнее проводить дезинфекцию больших территорий».





В Томске коммунальные службы продолжают убирать скверы и парки, мыть улицы города. Так, накануне работники «ТомскСАХ» очищали от песка прибордюрные полосы на Коммунальном мосту, на пр. Ленина, ул. Яковлева. Был очищен тротуар на пр. Ленина от Московского тракта до пр. Фрунзе, на улицах, прилегающих к Ново-Соборной площади, ул. Красноармейской, Усова и по пр. Ленина. Перила очистили на ул. Новосибирской и С. Лазо – их готовят к покраске на следующей неделе.