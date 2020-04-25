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25 апреля,
2020
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Спецрейс доставил томичей из Индии в Новосибирск

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ночью 25 апреля в Новосибирск прилетел самолет, на котором вернулись застрявшие из-за коронавируса в Гоа (Индия) россияне. Всего на борт «Уральских авиалиний» попали 199 человек. 

Спецрейс доставил томичей из Индии в Новосибирск
Фото: Уральские авиалинии

Попасть на вывозной рейс имели право жители Свердловской, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Алтай.


Как пишет e1.ru, по пути из Гоа самолет сделал остановку в Новосибирске, дозаправился, высадил 137 пассажиров и полетел в Екатеринбург. 


Более ста жителей Томской области вернулись в регион из-за рубежа за последнюю неделю, сообщает оперштаб. Все прибывшие должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

На сегодняшний день в 51 стране мира остаются 308 жителей Томской области.


Всего под наблюдением врачей 2156 жителей Томской области, из них 680 вернувшихся из-за рубежа.

На утро 25 апреля в Томской области общее число заболевших составляет 59 человек. К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, осложняющие течение болезни.

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