Спецоперация в «Городе Солнца»: ФСБ задержала основателя общины Виссариона и его помощников

В Курагинском районе Красноярского края спецназ ФСБ провел обыски в общине Виссариона, находящейся у озера Тиберкуль. Трансляцию с места событий в Фейсбуке ведет местный житель Александр Староверов. Причина спецоперации неизвестна, силовики виссарионовцам ничего не объяснили, официальных заявлений не сделали.

По рассказу Староверова, в поселение последователей «Церкви последнего завета» прилетело четыре вертолета. Десятки людей в масках прошли по домам и провели обыски. Сотрудники ФСБ задержали основателя общины, бывшего милиционера Сергея Торопа (Виссариона) и его первого помощника Вадима Редькина. Их посадили в вертолет и увезли.

Тороп, бывший слесарь и участковый милиционер из Минусинска Красноярского края, создал «Церковь последнего завета» в 1991 году и тогда же основал у озера Тиберкуль экопоселение, где проживают несколько сотен человек. Религиозная организация, основанная Сергеем Торопом, официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. Последователи Виссариона не пьют, не курят и ведут свое натуральное хозяйство в деревне.





В 2019 году пятое следственное управление ГСУ СК возбудило дело о мошенничестве (статья 159 УК) в местной школе «Истоки», в рамках которого в феврале в поселении проходили обыски, а его жителей допрашивали об устройстве общины. В августе 2020 года СК также возбудил дело о воспрепятствовании работе (статья 144 УК) съемочной группы канала РЕН ТВ, приехавшей в общину под прикрытием.



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