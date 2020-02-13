Специальный алгоритм отыщет во «ВКонтакте» школьников с повышенной тревожностью

Ученые ТГУ разрабатывают алгоритм для выявления пользователей «ВКонтакте», которые проявляют склонность к агрессии, тревожности и стрессу, а также алгоритм для поиска небезопасного контента. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас для создания базы данных исследователи сформировали онлайн-опросники, доступные студентам ТГУ. Ответивший узнает свой психологический портрет, эмоциональное состояние и то, как он пользуется интернетом. Над проектом под руководством доцента факультета психологии Валерии Мацуты работают команда психологов, социологов, историков и программистов ТГУ. На его реализацию выделено пять миллионов рублей.





«Мы проведем ряд анонимных психологических опросников и шкал, которые продемонстрируют уровень тревожности и стресса каждого участника, и выявим связь между полученными результатами и подписками на сообщества в личном профиле социальных сетей, — говорит участник проекта, завлабораторией компьютерных средств обучения Института дополнительного образования ТГУ Артем Фещенко. – Обнаружение связей (маркерных сообществ) позволит прогнозировать наличие искомого признака у других людей. Например, если все люди, прошедшие диагностику и продемонстрировавшие высокий уровень стресса, подписаны на одно сообщество, то можно предположить, что у других подписчиков этой группы, которые не проходили диагностику, стресс также высок».





Исследователи подчеркивают, что процедура поиска аккаунта респондента в социальной сети и обнаружение связей между результатами опросника и подписками происходит с помощью программных алгоритмов без непосредственного участия человека-исследователя. С точки зрения этики, этот подход более корректен, и результат такого анализа не содержит персональных данных респондентов, цель – обнаружить закономерность в обезличенных агрегированных данных.