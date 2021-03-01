Специалисты: Весенний паводок в Томской области может пройти по сложному сценарию

Комиссия по ЧС в Томской области допускает сложный сценарий весеннего половодья. По основным гидрометеорологическим характеристикам предстоящий период весеннего половодья в регионе специалисты сравнивают с весной 2013 года.

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) запасы снега в прибрежных зонах, помимо нескольких северных территорий, существенно выше нормы. Наибольшая вероятность выхода воды из русел прогнозируется в бассейнах рек Чая, Яя, Чулым и Томь.





«Аналогичная ситуация складывалась зимой 2012-2013 года», — сообщил начальник томского ЦГМС Владимир Ушаков. Он уточнил, что толщина льда, глубина промерзания почвы и количество воды в снеге чуть выше или около нормы, что соответствует средним многолетним значениям.





На становление мощного снежно-ледяного покрова на затороопасных участках Томи повлияли затяжные морозы. В числе особенностей предстоящего половодья эксперт назвал большое скопление льда в русле реки, выход наледи на поверхность и подводную шугу.





«По прогнозу на март температура воздуха в регионе ожидается на 2-3 градуса выше нормы с большим количеством осадков. Однако в целом месяц будет достаточно холодным, что переносит начало ледохода на апрель», — ответил специалист «Гидроспецгеология» Дмитрий Матвеев на вопрос о сроках вскрытия рек в Томской области.