Специалисты: Весенний паводок в Томской области может пройти по сложному сценарию
Комиссия по ЧС в Томской области допускает сложный сценарий весеннего половодья. По основным гидрометеорологическим характеристикам предстоящий период весеннего половодья в регионе специалисты сравнивают с весной 2013 года.
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) запасы снега в прибрежных зонах, помимо нескольких северных территорий, существенно выше нормы. Наибольшая вероятность выхода воды из русел прогнозируется в бассейнах рек Чая, Яя, Чулым и Томь.
«Аналогичная ситуация складывалась зимой 2012-2013 года», — сообщил начальник томского ЦГМС Владимир Ушаков. Он уточнил, что толщина льда, глубина промерзания почвы и количество воды в снеге чуть выше или около нормы, что соответствует средним многолетним значениям.
На становление мощного снежно-ледяного покрова на затороопасных участках Томи повлияли затяжные морозы. В числе особенностей предстоящего половодья эксперт назвал большое скопление льда в русле реки, выход наледи на поверхность и подводную шугу.
«По прогнозу на март температура воздуха в регионе ожидается на 2-3 градуса выше нормы с большим количеством осадков. Однако в целом месяц будет достаточно холодным, что переносит начало ледохода на апрель», — ответил специалист «Гидроспецгеология» Дмитрий Матвеев на вопрос о сроках вскрытия рек в Томской области.
В свою очередь, губернатор Сергей Жвачкин утвердил план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области.
По плану до 16 марта муниципалитеты должны скорректировать предельно допустимые уровни воды на реках и перечень попадающих в зону подтопления населенных пунктов. К этому же сроку областное управление ГО и ЧС разработает план авиационного обеспечения противопаводковых мероприятий, а к 5 апреля районы подготовят вертолетные площадки на случай экстренной эвакуации или доставки грузов.
Еще одна задача местной власти — подготовить пункты временного размещения людей и мест отгона сельскохозяйственных животных.
Прогноз вскрытия Томи и Оби, а также малых рек региона Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовит к 7 марта.
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