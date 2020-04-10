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10 апреля,
2020
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Специалисты ТГПУ: как облегчить дистанционное обучение школьника

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Для большинства россиян новый режим удаленной рабочей или учебной деятельности стал настоящим испытанием: члены семьи ежедневно находятся дома в полном составе, бытовых компьютеров не хватает на всех, а эмоциональное напряжение только растет. Старший преподаватель ТГПУ Ольга Нетесова дала несколько простых советов родителям и учителям о том, как сделать  учебный процесс более эффективным для детей и спокойным для родителей.  Советы опубликованы на сайте вуза.

Специалисты ТГПУ: как облегчить дистанционное обучение школьника

Для начала надо составить таблицу, в которой указать название предмета, ФИО учителя,  используемые педагогом онлайн-платформы, а также способы связи и передачи домашнего задания.

По вечерам совместно с ребенком составлять план работы на завтрашний день. В него включаются все мероприятия и время их проведения, вносятся отметки об учебных делах, которые школьник не успел выполнить и должен доработать. За несколько дней совместной работы над планом ребенок должен освоить систему самостоятельного его заполнения и научиться делать это ежедневно.


Если в процессе учебы настроение ребенка портится, необходимо сменить вид деятельности. Например, заняться физическими упражнениями или дыхательной гимнастикой, дать ребенку несложную домашнюю работу, пообщаться с «домашними психологами» –котами или собаками.


Как считает Ольга Нетесова, следуя этим несложным правилам, можно оградить себя и своих близких от излишней эмоциональной нагрузки, помочь ребенку успешно справиться с поставленными задачами и остаться в позитивном потоке.


Учителям же рекомендуется не паниковать, выбрать один инструмент для дистанционного обучения и не пытаться  использовать сразу много новых способов обучения. Помнить, что чем  проще и понятнее будут ваши онлайн-мероприятия, тем больше вероятность их реализовать и получить необходимый результат. И иметь в виду, что ученики и родители чувствуют тревогу и адаптируются.

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