Специалисты ТГАСУ предлагают новое место для парка в пойме Ушайки

Исследование территорий со сложным рельефом началось год назад. Им занимаются специалисты архитектурного факультета ТГАСУ — старший преподаватель кафедры инженерной графики Ирина Барская и доцент кафедры теории и истории архитектуры Ирина Куликова. За время исследования, сообщают в вузе, специалисты изучили места, где раньше располагались сады, парки, имения купцов и городских деятелей. Например, Гороховский сад, Буфф-сад, Дачный поселок «Басандайка». Большинство таких мест были открыты для посещения в XIX – начале XX веков, но сейчас находятся в запустении.





«Исследователи провели предпроектный анализ поймы Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского (восточнее Михайловской рощи). С учетом геодезических, геологических и гидрогеологических исследований данных, специалисты пришли к мнению о возможности устройства на заданной территории природного экологического парка. С точки зрения градостроительных особенностей местность имеет вытянутую конфигурацию, просматриваемость с возвышенных берегов. Огороды частных усадеб по улице Потанина, образованной в 1950-60 годах, находятся на границе бровки, а некоторые участки располагаются на склонах», — говорится в сообщении.





Специалисты отмечают, что с южной стороны с берега Ушайки открываются виды на крутой обрыв. На восточной стороне расположены скальные обнажения и устье реки Ларинки — это представляет собой уникальный природный комплекс. Также на территории есть подъездные пути и можно устроить кольцевые маршруты. Поэтому здесь архитекторы видят возможность обустроить территорию под пешие прогулки, экологические и туристические маршруты и занятия спортом круглый год.