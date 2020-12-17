Специалисты ТГАСУ предлагают новое место для парка в пойме Ушайки
Архитекторы томского архитектурно-строительного университета исследуют городские территории со сложным рельефом и предлагают превратить территорию реки Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского в природную парковую зону, сообщает пресс-служба вуза.
Исследование территорий со сложным рельефом началось год назад. Им занимаются специалисты архитектурного факультета ТГАСУ — старший преподаватель кафедры инженерной графики Ирина Барская и доцент кафедры теории и истории архитектуры Ирина Куликова. За время исследования, сообщают в вузе, специалисты изучили места, где раньше располагались сады, парки, имения купцов и городских деятелей. Например, Гороховский сад, Буфф-сад, Дачный поселок «Басандайка». Большинство таких мест были открыты для посещения в XIX – начале XX веков, но сейчас находятся в запустении.
«Исследователи провели предпроектный анализ поймы Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского (восточнее Михайловской рощи). С учетом геодезических, геологических и гидрогеологических исследований данных, специалисты пришли к мнению о возможности устройства на заданной территории природного экологического парка. С точки зрения градостроительных особенностей местность имеет вытянутую конфигурацию, просматриваемость с возвышенных берегов. Огороды частных усадеб по улице Потанина, образованной в 1950-60 годах, находятся на границе бровки, а некоторые участки располагаются на склонах», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что с южной стороны с берега Ушайки открываются виды на крутой обрыв. На восточной стороне расположены скальные обнажения и устье реки Ларинки — это представляет собой уникальный природный комплекс. Также на территории есть подъездные пути и можно устроить кольцевые маршруты. Поэтому здесь архитекторы видят возможность обустроить территорию под пешие прогулки, экологические и туристические маршруты и занятия спортом круглый год.
«Сейчас местность находится в полном запустении, постоянными ее посетителями можно считать только студентов, проходящих геологическую практику, — отмечает архитектор Ирина Барская. — В 2016 году за Ушайкой рекультивировали золоотвалы ГРЭС-2, чуть ранее проводили чистку дна реки. Исходя из архивных данных, местность уже долгое время пустует. А ведь это огромная территория зеленых насаждений, лугов и лесов в 400 метрах от Михайловской рощи. Буквально пять лет назад местные жители распахивали там огороды».
Специалисты предлагают не просто разделить территорию по функциональным зонам, но и организовать пространство таким образом, чтобы оставить природный уголок для прогулок, катания на велосипедах, зимой – на лыжах.
«Здесь прорастает множество луговых трав, протекают родники. Главная проблема – частичная заболоченность и засилье тальника. Для благоустройства можно взять на вооружение московские практики. В столице специалисты засаживают берега рек деревьями в таком порядке, чтобы осенью окраска листвы чередовалась – такой прием еще называют «гобеленовые посадки». Это невероятно красиво. У нас есть все условия, чтобы внедрить практику, высадить рябины, клены и березы. Деревья будут удерживать склоны рек от обрушений и своим видом привлекать горожан. Хочется, чтобы такие природные оазисы жили и развивались не только в центральной части города. Зачем ехать в лес, когда в Томске есть такое место. Территория позволяет сделать совершенно не похожий на другие парк, проходящий вдоль берегов р. Ушайки», — добавляет Ирина Барская.
В вузе отмечают, что сейчас ученые ТГАСУ ведут активную научную работу, уже собрали исходные данные, провели полевые исследования и предпроектный анализ для разработки проекта благоустройства местности.
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