Специалисты: Рыба в Керепети погибла еще зимой

Заморные явления стали причиной гибели рыбы в озере Керепеть. При анализе воды в реке специалисты не выявили вредных веществ. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на главного госинспектора по охране окружающей среды Томской области Татьяну Мочалову.

«По нашей просьбе заведующий кафедрой ихтиологии ТГУ Романов Владимир Иванович изучил этот случай гибели рыбы, — приводит ЦУР слова Татьяны Мочаловой. — Его заключение – рыба погибла еще зимой в результате заморных явлений на водоеме. Анализ проб воды, которые мы взяли на месте, также не показал превышения каких-либо вредных веществ. К сожалению, заморные явления свойственны для наших городских водоемов. Завтра до конца дня мы проведем очистку озера от погибшей рыбы».





Ранее сообщалось, что томичи заметили массовую гибель рыбы и неестественный цвет воды в озере Керепеть на Черемошниках. Специалисты «Облкомприроды» сразу отобрали пробы воды на экспертизу.





Отметим, что массовая гибель рыбы в городских озерах в апреле-мае не редкость. По словам экологов, причина такого явления — замор. То есть массовая гибель рыбы от удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода. Замор на томских водоемах — явление достаточно распространенное. Он происходит, когда городские озера заваливают снегом, а потом наступают заморозки и они промерзают. К тому же водоемы Томска маловодные и имеют глубину до двух метров. По словам экспертов, для сохранения рыбы глубина должна быть не менее трех.