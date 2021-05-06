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06 мая,
2021
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Специалисты: Рыба в Керепети погибла еще зимой

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Заморные явления стали причиной гибели рыбы в озере Керепеть. При анализе воды в реке специалисты не выявили вредных веществ. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на главного госинспектора по охране окружающей среды Томской области Татьяну Мочалову.

Специалисты: Рыба в Керепети погибла еще зимой

«По нашей просьбе заведующий кафедрой ихтиологии ТГУ Романов Владимир Иванович изучил этот случай гибели рыбы, — приводит ЦУР слова Татьяны Мочаловой. — Его заключение – рыба погибла еще зимой в результате заморных явлений на водоеме. Анализ проб воды, которые мы взяли на месте, также не показал превышения каких-либо вредных веществ. К сожалению, заморные явления свойственны для наших городских водоемов. Завтра до конца дня мы проведем очистку озера от погибшей рыбы».


Ранее сообщалось, что томичи заметили массовую гибель рыбы и неестественный цвет воды в озере Керепеть на Черемошниках. Специалисты «Облкомприроды» сразу отобрали пробы воды на экспертизу.


Отметим, что массовая гибель рыбы в городских озерах в апреле-мае не редкость. По словам экологов, причина такого явления — замор. То есть массовая гибель рыбы от удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода. Замор на томских водоемах — явление достаточно распространенное. Он происходит, когда городские озера заваливают снегом, а потом наступают заморозки и они промерзают. К тому же водоемы Томска маловодные и имеют глубину до двух метров. По словам экспертов, для сохранения рыбы глубина должна быть не менее трех.

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