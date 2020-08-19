Специалисты расскажут, как льготникам вернуть бесплатные лекарства

До 1 октября федеральные льготники могут вернуть право получать лекарства бесплатно, сообщили в облздраве. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

«Ежегодно федеральные льготники имеют возможность выбрать, монетизировать льготу или получать ее в виде бесплатных лекарств. Если человек принял решение в 2021 году вернуться в программу, до 1 октября 2020 года ему необходимо обратиться с паспортом в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Если он уже получает льготу в натуральном выражении — лекарства — и в 2021 году хотел бы сохранить это право, заявление оформлять не нужно», — пояснили в облздраве.





В четверг, 20 августа, с 12 до 14 часов будет работать горячая линия по возврату федеральных льготников в программу обеспечения лекарствами.





По телефону (3822) 999-101, доб. 2812 на вопросы томичей ответят специалисты департамента здравоохранения Томской области и сотрудники Пенсионного фонда.





Томичи продолжают жаловаться, что льготных лекарств нет в аптеках города. Томские льготники не могут бесплатно получить препарат сегидрин, которые принимается при лечении онкологических заболеваний. При этом в 2020 году Томская область обещала потратить 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств. Это на 275 млн рублей больше, чем в прошлом году.





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