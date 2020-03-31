Специалисты рассказали, когда планируется ледоход на Томи

По предварительному прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река Томь в черте областного центра вскроется 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вскрытие Оби в районе села Молчаново по прогнозам произойдет 20 апреля, у Колпашево – 23 апреля,





Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у с. Тегульдет – 24 апреля. На реке Чая у населенного пункта Подгорное вскрытие льда прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.





Прогноз вскрытия рек этой весной на территории Томской области соответствует средним многолетним характеристикам сроков начала весеннего ледохода.





Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.