Специалисты рассказали, когда планируется ледоход на Томи

По предварительному прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река Томь в черте областного центра вскроется 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Вскрытие Оби в районе села Молчаново по прогнозам произойдет 20 апреля, у Колпашево – 23 апреля,
Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у с. Тегульдет – 24 апреля. На реке Чая у населенного пункта Подгорное вскрытие льда прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.
Прогноз вскрытия рек этой весной на территории Томской области соответствует средним многолетним характеристикам сроков начала весеннего ледохода.
Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.
В Томской области в возможную зону затопления попадают 87 населенных пунктов. В Томске 28 опасных участков, 13 из них подвержены риску затопления от возможного разлива Томи, по 15 существует угроза подтопления талыми водами. Сейчас с этих участков коммунальные службы вывозят снег.
Большая часть – 15 участков расположены в Ленинском районе, в основном это улицы частного сектора микрорайона Черемошники. С этих территорий в общей сложности было вывезено 15,5 тысяч тонн снега. На территории Кировского района в зоне возможного подтопления 5 участков – мкр Степановка, район Московского тракта, пос. Аникино, пос. Нижний Склад, д. Эушта, с. Дзержинское. За весь период отсюда вывезли 14,8 тысяч тонн снега. Большая часть – около 9 тысяч вывезли с прибрежных зон Ушайки в микрорайоне Степановка.
В Октябрьском районе - 4 участка, где возможно подтопление в весенний период (Войлочная Заимка, пер. Песочный, Лермонтова и др.). За последние месяцы отсюда было вывезено более 2 тысяч тонн снега. В Советском районе 4 наиболее уязвимые в период паводка территории находятся в пос. Заварзино, Хромовка, в районе улиц Алтайская, Кононова, Заливная и ниже Московского тракта. С этих участков было вывезено 10,4 тысячи тонн снежных масс.
Ранее специалисты опасались, что скопление снега в соседних регионах может повлиять на паводок в Томске.
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