Специалисты рассказали, как правильно выбрать продукты к Пасхе
На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе, которую православные будут отмечать в это воскресенье, 19 апреля.
В Роспотребнадзоре призывают не покупать яйца с рук, с машин, торговых лотков, расположенных вне стационарных предприятий торговли, где явно нет условий для хранения продуктов.
Перед варкой яйца нужно мыть, обязательно соблюдать время термообработки (не менее 10 мин. с момента закипания) — сырые яйца могут вызывать сальмонеллёз. На вид яйца должны быть ровными, гладкими; обладать правильной формой и равномерным окрасом. Скорлупа не должна быть загрязненной, иметь повреждения. Грязными считаются яйца со следами помёта, крови, содержимого яйца. Их не должны допускать к продаже, а использовать для переработки в предприятиях пищевой промышленности.
Диетическими называют яйца, срок хранения которых при температуре от 0 до 20 °С не превышает 7 суток. Срок хранения столовых куриных яиц при температуре от 0 до 20 °С — не более 25 суток.
Качество яиц, приобретенных в магазинах, можно проверить с помощью специального прибора — овоскопа, установленного в торговом зале. Для окрашивания яиц используйте красители, разрешенные для применения в пищевых целях.
Второй основной пасхальный продукт — это кулич. Их лучше покупать в упакованном виде. Куличи без консервантов могут храниться 48 часов, максимум — 72 часа, поэтому пекут их в последний момент, как на хлебозаводах, так и в мини-пекарнях.
Лучше покупать куличи небольшого размера — объемная выпечка может быть непропеченной. При покупке готового кулича нужно обратить внимание на его состав. Читая состав, обращайте внимание на то, что масло должно быть сливочным (растительные жиры — его более дешёвая замена), а ароматизаторы и усилители вкуса там вовсе не нужны. Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет. Мякоть кулича должна быть золотисто- желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки. Цвет снаружи должен быть равномерным и коричневым. Верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро.
Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). Отдайте предпочтение натуральным украшениям— миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. Если корочка растрескалась — значит, технология приготовления была нарушена.
Еще один традиционный пасхальный продукт — творожная пасха. При покупке творога в первую очередь следует обратить внимание на условия хранения продукта, дату изготовления, срок годности. У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция — мягкая, нежно-маслянистая и однородная.
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