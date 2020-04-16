Специалисты рассказали, как правильно выбрать продукты к Пасхе

На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе, которую православные будут отмечать в это воскресенье, 19 апреля.

В Роспотребнадзоре призывают не покупать яйца с рук, с машин, торговых лотков, расположенных вне стационарных предприятий торговли, где явно нет условий для хранения продуктов.







Перед варкой яйца нужно мыть, обязательно соблюдать время термообработки (не менее 10 мин. с момента закипания) — сырые яйца могут вызывать сальмонеллёз. На вид яйца должны быть ровными, гладкими; обладать правильной формой и равномерным окрасом. Скорлупа не должна быть загрязненной, иметь повреждения. Грязными считаются яйца со следами помёта, крови, содержимого яйца. Их не должны допускать к продаже, а использовать для переработки в предприятиях пищевой промышленности.







Диетическими называют яйца, срок хранения которых при температуре от 0 до 20 °С не превышает 7 суток. Срок хранения столовых куриных яиц при температуре от 0 до 20 °С — не более 25 суток.







Качество яиц, приобретенных в магазинах, можно проверить с помощью специального прибора — овоскопа, установленного в торговом зале. Для окрашивания яиц используйте красители, разрешенные для применения в пищевых целях.

